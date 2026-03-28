Lâm Đồng: Hơn 100 người tham gia chữa cháy rừng trên đèo Bảo Lộc

Thứ Bảy, 20:58, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 28/3, UBND phường 3 - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nhằm khống chế đám cháy rừng xảy ra trên đèo Bảo Lộc.

Trước đó, khoảng 14h20 cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy bùng phát tại khu vực đỉnh đèo, thuộc Tiểu khu 476 (thôn 5 Đại Lào, phường 3 Bảo Lộc) và nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Đám cháy phát sinh trên đỉnh đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Ngay sau khi nhận tin, UBND phường 3 - Bảo Lộc phối hợp với Hạt Kiểm lâm, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 Bảo Lâm và Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 Công an Lâm Đồng huy động hơn 100 người tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, hanh khô kéo dài, kết hợp với hiện trạng rừng nghèo kiệt, nhiều thực bì dễ cháy như cây bụi, tre nứa, cỏ lau… khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, gây khó khăn cho công tác dập lửa.

Các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác chữa cháy.

Các lực lượng đã khẩn trương phát dọn thực bì, tạo đường băng cản lửa để khoanh vùng đám cháy, đồng thời sử dụng các phương tiện thủ công nhằm từng bước khống chế ngọn lửa.

Đến 20h, đám cháy cơ bản đã được khoanh vùng, song lửa vẫn còn cháy âm ỉ và bùng phát mạnh tại một số điểm. Công tác chữa cháy đang được các lực lượng tiếp tục duy trì xuyên đêm, quyết tâm khống chế hoàn toàn trong thời gian sớm nhất.

Kịp thời khống chế đám cháy rừng tại sườn núi ở Sóc Sơn, Hà Nội

VOV.VN - Trong điều kiện trời tối, thời tiết hanh khô, gió mạnh, một vụ cháy rừng bất ngờ xảy ra ở khu vực Núi Ven, xã Sóc Sơn (TP Hà Nội) đe dọa lan rộng xuống khu dân cư. Lực lượng đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp các đơn vị liên quan khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy sau hơn một giờ nỗ lực.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
Tag: Lâm Đồng đèo Bảo Lộc cháy rừng chữa cháy cháy rừng xảy ra trên đèo Bảo Lộc.
Khống chế đám cháy khu vực tập kết phế liệu ở Lâm Đồng
VOV.VN - Lực lượng PCCC vừa khống chế đám cháy tại khu vực tập kết phế liệu ở thôn Bình Liêm, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ).

Kịp thời dập tắt đám cháy trong Khu bảo tồn Loài - Sinh cảnh Phú Mỹ, An Giang
VOV.VN - Chiều tối 22/2, vụ cháy hơn 2.500m2 cỏ bàng, cỏ năng xảy ra tại khu vực ấp Trần Thệ, xã Giang Thành (An Giang). Lực lượng chức năng đã huy động 139 người cùng nhiều phương tiện tham gia chữa cháy và khống chế hoàn toàn đám cháy vào rạng sáng.

