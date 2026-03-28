Lâm Đồng: Hơn 100 người tham gia chữa cháy rừng trên đèo Bảo Lộc

Trước đó, khoảng 14h20 cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy bùng phát tại khu vực đỉnh đèo, thuộc Tiểu khu 476 (thôn 5 Đại Lào, phường 3 Bảo Lộc) và nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Đám cháy phát sinh trên đỉnh đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Ngay sau khi nhận tin, UBND phường 3 - Bảo Lộc phối hợp với Hạt Kiểm lâm, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 Bảo Lâm và Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 Công an Lâm Đồng huy động hơn 100 người tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, hanh khô kéo dài, kết hợp với hiện trạng rừng nghèo kiệt, nhiều thực bì dễ cháy như cây bụi, tre nứa, cỏ lau… khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, gây khó khăn cho công tác dập lửa.

Các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác chữa cháy.

Các lực lượng đã khẩn trương phát dọn thực bì, tạo đường băng cản lửa để khoanh vùng đám cháy, đồng thời sử dụng các phương tiện thủ công nhằm từng bước khống chế ngọn lửa.

Đến 20h, đám cháy cơ bản đã được khoanh vùng, song lửa vẫn còn cháy âm ỉ và bùng phát mạnh tại một số điểm. Công tác chữa cháy đang được các lực lượng tiếp tục duy trì xuyên đêm, quyết tâm khống chế hoàn toàn trong thời gian sớm nhất.