Lâm Đồng kiến nghị giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên cao tốc

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí không dừng (ETC) trên 2 tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và Vĩnh Hảo – Phan Thiết đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Ùn tắc kéo dài tại trạm hu phí tự động lối ra Ba Bàu cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Ảnh: K.V

Theo báo cáo ban đầu của đơn vị vận hành trạm thu phí trên thì nguyên nhân sơ bộ được xác định do lỗi hệ thống nên xe không được ghi nhận tín hiệu đầu vào làm các phương tiện bị ùn tắc tại trạm thu phí. Sau khi ghi nhận tình hình, trạm thu phí đã tiến hành xử lý bằng cách mở trạm cho xe qua.

Hiện nay, lưu lượng giao thông trên tuyến cao tốc đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng rất lớn, nhất là vào các ngày cuối tuần, dịp lễ, Tết.

Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Do đó, để đảm bảo tránh ùn tắc giao thông trên tuyến đường cao tốc và tại các vị trí nút giao; UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục đường bộ Việt Nam, Khu quản lý đường bộ 4 khẩn trương rà soát hệ thống thu phí tự động không dừng (thiết bị và phần mềm hệ thống) trên các đoạn tuyến cao tốc, nhằm khắc phục các tồn tại, sớm ổn định hoạt động thu phí góp phần đảm bảo giao thông trên tuyến cao tốc được thông suốt và an toàn.

Tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo

Tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và Vĩnh Hảo – Phan Thiết qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng dài khoảng 148 km, được đưa vào khai thác từ năm 2023 đến nay, đã phát huy hiệu quả đầu tư, rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế của tỉnh Lâm Đồng.