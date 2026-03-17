中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lâm Đồng kiến nghị giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên cao tốc

Thứ Ba, 12:45, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và Vĩnh Hảo – Phan Thiết đã triển khai thu phí từ ngày 2/3, tuy nhiên, tại các nút giao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (khu vực tỉnh Bình Thuận cũ) đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại khu vực trước trạm thu phí.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí không dừng (ETC) trên 2 tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và Vĩnh Hảo – Phan Thiết đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng.  

Ùn tắc kéo dài tại trạm hu phí tự động lối ra Ba Bàu cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Ảnh: K.V

Theo báo cáo ban đầu của đơn vị vận hành trạm thu phí trên thì nguyên nhân sơ bộ được xác định do lỗi hệ thống nên xe không được ghi nhận tín hiệu đầu vào làm các phương tiện bị ùn tắc tại trạm thu phí. Sau khi ghi nhận tình hình, trạm thu phí đã tiến hành xử lý bằng cách mở trạm cho xe qua.

Hiện nay, lưu lượng giao thông trên tuyến cao tốc đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng rất lớn, nhất là vào các ngày cuối tuần, dịp lễ, Tết.

Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây 

Do đó, để đảm bảo tránh ùn tắc giao thông trên tuyến đường cao tốc và tại các vị trí nút giao; UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục đường bộ Việt Nam, Khu quản lý đường bộ 4 khẩn trương rà soát hệ thống thu phí tự động không dừng (thiết bị và phần mềm hệ thống) trên các đoạn tuyến cao tốc, nhằm khắc phục các tồn tại, sớm ổn định hoạt động thu phí góp phần đảm bảo giao thông trên tuyến cao tốc được thông suốt và an toàn.

Tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo

Tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và Vĩnh Hảo – Phan Thiết qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng dài khoảng 148 km, được đưa vào khai thác từ năm 2023 đến nay, đã phát huy hiệu quả đầu tư, rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế của tỉnh Lâm Đồng. 

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Tag: cao tốc ùn tắc giao thông ùn tắc cao tốc cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ngư dân Lâm Đồng rẽ sóng về bờ đi bầu cử, gửi gắm kỳ vọng
Ngư dân Lâm Đồng rẽ sóng về bờ đi bầu cử, gửi gắm kỳ vọng

Xử phạt tài xế dừng xe để ngủ trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo
Xử phạt tài xế dừng xe để ngủ trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo

Điều tra nhóm đối tượng “bay lắc” tại một cơ sở cầm đồ ở Lâm Đồng
Điều tra nhóm đối tượng “bay lắc” tại một cơ sở cầm đồ ở Lâm Đồng

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục