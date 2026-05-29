Lâm Đồng tăng cường an toàn cho học sinh dịp hè

Thời gian qua tại một số cơ sở giáo dục vẫn xảy ra các vụ việc mất an ninh trật tự, bạo lực học đường, học sinh vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và sự phát triển của học sinh.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và gia đình tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè an toàn, lành mạnh cho học sinh; tăng cường tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, ma túy, bạo lực và xâm hại trẻ em, nhất là trên môi trường mạng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với ngành giáo dục, Đoàn Thanh niên và các địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, trải nghiệm và kỹ năng sống phù hợp với lứa tuổi học sinh trong dịp hè.

Trong khi đó, Công an tỉnh Lâm Đồng được giao chỉ đạo công an các xã, phường, đặc khu phối hợp với các cơ sở giáo dục bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho học sinh; đồng thời duy trì cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin 24/7 đối với các vụ việc liên quan đến học sinh.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức đa dạng các hoạt động sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi, kết hợp tuyên truyền pháp luật và kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em.

Đồng thời, yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn cho học sinh, đặc biệt là đuối nước, tai nạn giao thông và bạo lực học đường; nâng cao trách nhiệm của gia đình trong quản lý con em trong dịp hè.