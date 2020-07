Làm rõ dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh trong việc gặt lúa thuê

Vừa qua, người dân xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình có đơn phản ánh, trong lúc đang gặt lúa thì xuất hiện nhóm người xăm trổ, cầm hung khí lao vào khống chế. Sau đó, chúng lao vào đánh 1 người đang sử dụng máy gặt đập liên hợp gặt lúa thuê, hủy hoại tài sản, cướp điện thoại. Vụ việc này khiến người dân hoang mang, sợ hãi. Bị hại và người dân địa phương sau đó đã trực tiếp gửi đơn lên Công an tỉnh yêu cầu điều tra xử lý.

Máy gặt đập liên hợp phát huy hiệu quả, giúp nhân dân thu hoạch lúa nhanh chóng.

Ông Nguyễn Viết Hải, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình đề nghị lực lượng công an vào cuộc xử lý nghiêm nhằm đảm bảo an ninh trật tự: “Tôi nhận được đơn phản ánh gửi Hội đồng nhân dân tỉnh với hơn 300 người ký vào để phản ánh về băng nhóm tội phạm này. Người dân rất sợ hãi, sợ đến mức em ruột ở đó không dám vào cứu, người vợ quỳ lạy xin chúng tha cho chồng mình”.

Đại tá Phan Đăng Tĩnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, ngày 8/5 tại xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, trong quá trình gặt lúa, Trần Ngọc Trương, ở xã Hòa Trạch va chạm với 1 thanh sắt dài 0,8 mét trên đồng khiến máy gặt đập bị hư hỏng.

Nghi ngờ anh Bùi Văn Thắng, 52 tuổi, ở xã Hòa Trạch cũng là người có máy gặt đập liên hợp có ý đồ xấu với mình nên Trần Ngọc Trương gọi điện thoại cho cháu là Trần Vũ Hoàng đến dằn mặt anh Thắng. Hoàng đã rủ thêm 4 đối tượng khác đến đánh anh Thắng, phá máy gặt. Hậu quả anh Thắng bị thương phải điều trị tại bệnh viện gần 20 ngày, tổn hại sức khỏe 15%.

Người dân phản ánh tình trạng côn đồ phá hoại máy gặt, đánh người.

Ngày 25/5, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can là Trần Ngọc Trương, Trần Vũ Hoàng và Phạm Bá Sâm về tội cố ý gây thương tích.

Hiện nay, vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình thụ lý và điều tra mở rộng. Đại tá Phan Đăng Tĩnh khẳng định, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chưa có tình trạng băng nhóm tội phạm lộng hành theo kiểu xã hội đen, chưa phát hiện cá nhân, tổ chức chống lưng cho hoạt động tội phạm.

“Ngay sau khi vụ việc xảy ra thì công an tỉnh đã chỉ đạo công an huyện Bố Trạch khẩn trương điều tra thu thập chứng cứ đặc biệt là thu thập xác minh rõ động cơ, mục đích phạm tội, nhất là xác định dấu hiệu tiêu cực, cạnh tranh không lành mạnh trong việc gặt lúa thuê. Kết quả điều tra ban đầu mới xác định là vụ án đơn thuần phát sinh do mâu thuẫn cá nhân, chưa khẳng định được hoạt động bảo kê hay thu lợi bất chính”, Đại tá Phan Đăng Tĩnh cho hay./.