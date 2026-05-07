Lần đầu tiên Lễ hội Đà Nẵng Food Tour được tổ chức tại nhiều địa điểm

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour năm nay được mở rộng quy mô, đầu tư sáng tạo với hơn 100 gian hàng, 70 gánh ẩm thực đường phố cùng đại nhạc hội đa giác quan bên bờ biển. Du khách tham dự Lễ hội được trực tiếp “chạm”, “cảm” và “sống” cùng ẩm thực qua chuỗi hoạt động tương tác, tái hiện bức tranh ẩm thực xứ Quảng từ truyền thống đến hiện đại.

Công bố Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026

Sự kiện sẽ diễn ra vào chiều 20/5, mở đầu là hoạt động diễu hành “Gánh vị Đà Nẵng” lần đầu tiên được tổ chức nhằm tái hiện sinh động văn hóa ẩm thực đường phố xứ Quảng. Tại đây có hơn 70 gánh ẩm thực là đặc sản địa phương, hải sản, hương vị đại ngàn đến ẩm thực quốc tế và thức uống thanh mát mùa hè diễu hành dọc bãi biển Công viên Biển Đông.

Lễ khai mạc Đà Nẵng Food Tour 2026 sẽ diễn ra vào tối 21/5 tại Công viên Biển Đông, tái hiện câu chuyện ẩm thực xứ Quảng bằng những hoạt cảnh giàu cảm xúc. Không gian “Tinh hoa ẩm thực xứ Quảng” diễn ra hàng đêm từ 20/5 - 24/5, tại Công viên Biển Đông, quy tụ hơn 200 gian hàng ẩm thực địa phương, vùng miền và quốc tế, cùng các sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu.

Không khí lễ hội được đẩy lên cao trào với loạt ưu đãi và combo hấp dẫn, đặc biệt tại sự kiện đêm hội bia (Beer Fest Night) vào tối 23/5 tại Công viên Biển Đông.

Điểm mới của lễ hội năm nay là không gian được mở rộng tại nhiều địa điểm như: Ngày hội ẩm thực “Vị Biển” vào các tối 22-24/5 tại Quảng trường biển Tam Thanh; Ngày hội “Bánh dân gian Hội An Đông” vào tối 23/5, tại chợ Cẩm Châu, phường Hội An Đông…Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng phối hợp với nhà tài trợ giảm giá 20% cho mỗi chuyến đi dành cho du khách tham gia food tour và lưu trú trên địa bàn, nâng cao tính thuận tiện trong di chuyển, kết nối các điểm đến và gia tăng trải nghiệm đối với du khách.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, lễ hội năm nay không chỉ đơn thuần là một sự kiện ẩm thực thường niên mà còn là một hành trình trải nghiệm, nơi ẩm thực được kể bằng ngôn ngữ của cảm xúc của ký ức và của sự sáng tạo.

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 được tổ chức như một bước đi chiến lược đưa ẩm thực xứ Quảng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng và góp phần định vị Đà Nẵng là điểm đến ẩm thực hấp dẫn hàng đầu của khu vực.