Lần đầu tiên Lễ hội Đà Nẵng Food Tour được tổ chức tại nhiều địa điểm

Thứ Năm, 20:48, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ 20-24/5, tại Công viên Biển Đông, Quảng trường biển Tam Thanh và một số địa điểm khác trên địa bàn TP Đà Nẵng sẽ diễn ra Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026. Sự kiện mở ra hành trình trải nghiệm ẩm thực - văn hóa - du lịch đặc sắc xứ Quảng, góp phần định vị Đà Nẵng là điểm đến ẩm thực hấp dẫn hàng đầu khu vực.

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour năm nay được mở rộng quy mô, đầu tư sáng tạo với hơn 100 gian hàng, 70 gánh ẩm thực đường phố cùng đại nhạc hội đa giác quan bên bờ biển. Du khách tham dự Lễ hội được trực tiếp “chạm”, “cảm” và “sống” cùng ẩm thực qua chuỗi hoạt động tương tác, tái hiện bức tranh ẩm thực xứ Quảng từ truyền thống đến hiện đại.

Công bố Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026

Sự kiện sẽ diễn ra vào chiều 20/5, mở đầu là hoạt động diễu hành “Gánh vị Đà Nẵng” lần đầu tiên được tổ chức nhằm tái hiện sinh động văn hóa ẩm thực đường phố xứ Quảng. Tại đây có hơn 70 gánh ẩm thực là đặc sản địa phương, hải sản, hương vị đại ngàn đến ẩm thực quốc tế và thức uống thanh mát mùa hè diễu hành dọc bãi biển Công viên Biển Đông. 

Lễ khai mạc Đà Nẵng Food Tour 2026 sẽ diễn ra vào tối 21/5 tại Công viên Biển Đông, tái hiện câu chuyện ẩm thực xứ Quảng bằng những hoạt cảnh giàu cảm xúc. Không gian “Tinh hoa ẩm thực xứ Quảng” diễn ra hàng đêm từ 20/5 - 24/5, tại Công viên Biển Đông, quy tụ hơn 200 gian hàng ẩm thực địa phương, vùng miền và quốc tế, cùng các sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu.

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 sẽ đưa ẩm thực xứ Quảng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần định vị Đà Nẵng là điểm đến ẩm thực hàng đầu khu vực

Không khí lễ hội được đẩy lên cao trào với loạt ưu đãi và combo hấp dẫn, đặc biệt tại sự kiện đêm hội bia (Beer Fest Night) vào tối 23/5 tại Công viên Biển Đông.

Điểm mới của lễ hội năm nay là không gian được mở rộng tại nhiều địa điểm như: Ngày hội ẩm thực “Vị Biển” vào các tối  22-24/5 tại Quảng trường biển Tam Thanh; Ngày hội “Bánh dân gian Hội An Đông” vào tối 23/5, tại chợ Cẩm Châu, phường Hội An Đông…Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng phối hợp với nhà tài trợ giảm giá 20% cho mỗi chuyến đi dành cho du khách tham gia food tour và lưu trú trên địa bàn, nâng cao tính thuận tiện trong di chuyển, kết nối các điểm đến và gia tăng trải nghiệm đối với du khách. 

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 được mở rộng quy mô với hơn 100 gian hàng, 70 gánh ẩm thực đường  phố

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, lễ hội năm nay không chỉ đơn thuần là một sự kiện ẩm thực thường niên mà còn là một hành trình trải nghiệm, nơi ẩm thực được kể bằng ngôn ngữ của cảm xúc của ký ức và của sự sáng tạo.

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 được tổ chức như một bước đi chiến lược đưa ẩm thực xứ Quảng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng và góp phần định vị Đà Nẵng là điểm đến ẩm thực hấp dẫn hàng đầu của khu vực.

Lần đầu tiên tổ chức lễ hội ẩm thực “Đà Nẵng Food Tour 2025” với 200 món ăn nổi tiếng

VOV.VN - Lần đầu tiên lễ hội ẩm thực mang tên Đà Nẵng Food Tour 2025 do Sở Du lịch TP. Đà Nẵng tổ chức diễn ra từ ngày 28/3 – 1/4 tại Công viên Biển Đông thành phố Đà Nẵng với 200 món ăn nổi tiếng trong nước và quốc tế. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng.

Đình Thiệu-VOV - Miền Trung
Tag: Đà Nẵng Food Tour ẩm thực xứ Quảng
