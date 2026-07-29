Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Sau ca ghép dương vật đầu tiên tại Việt Nam từ người cho chết não, nam bệnh nhân 43 tuổi có diễn biến khả quan, mảnh ghép sống tốt và chưa ghi nhận biến chứng sớm. Thành công mở ra cơ hội điều trị cho những trường hợp tổn thương đặc biệt trước đây chưa có giải pháp tối ưu.
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_lan-dau-tien-thuc-hien-thanh-cong-ca-ghep-duong-vat-cho-nam-benh-nhan-43-tuoi.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
Lần đầu tiên thực hiện thành công ca ghép dương vật cho nam bệnh nhân 43 tuổi
Transcode status
2
Transcode output
2026-07/tiktok_lan-dau-tien-thuc-hien-thanh-cong-ca-ghep-duong-vat-cho-nam-benh-nhan-43-tuoi.m3u8
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật