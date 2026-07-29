Lần đầu tiên thực hiện thành công ca ghép dương vật cho nam bệnh nhân 43 tuổi

Tóm tắt

VOV.VN - Sau ca ghép dương vật đầu tiên tại Việt Nam từ người cho chết não, nam bệnh nhân 43 tuổi có diễn biến khả quan, mảnh ghép sống tốt và chưa ghi nhận biến chứng sớm. Thành công mở ra cơ hội điều trị cho những trường hợp tổn thương đặc biệt trước đây chưa có giải pháp tối ưu.

