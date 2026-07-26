Lặng thầm giữ lửa tri ân

Tóm tắt

VOV.VN - Tháng Bảy, những nghĩa trang liệt sĩ trên mảnh đất Quảng Trị lại ấm lên từ những việc làm bình dị, lặng thầm của người dân đến sự tiếp nối của thế hệ trẻ. Lòng biết ơn, tri ân những người đã ngã xuống vẫn được gìn giữ, trao truyền qua năm tháng trên mảnh đất này.

