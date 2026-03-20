Lãnh đạo VOV làm việc với tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị cho LHPT toàn quốc 2026

Thứ Sáu, 17:56, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 20/3, tại Quảng Ninh, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Phạm Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh nhằm rà soát, thống nhất các nội dung chuẩn bị cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII – Quảng Ninh 2026 sẽ diễn ra giữa tháng 4 tới.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Quảng Ninh trong phối hợp tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII – Quảng Ninh 2026.

Hai bên đã cơ bản thống nhất kế hoạch khung, phân công rõ trách nhiệm trong từng hạng mục để bảo đảm tiến độ và chất lượng tổ chức sự kiện. Thảo luận, thống nhất nhiều nội dung quan trọng như công tác đảm bảo an ninh trật tự, hậu cần, kỹ thuật âm thanh – ánh sáng, phương án phát hành vé mời cũng như kế hoạch huy động lực lượng diễn viên quần chúng phục vụ chương trình.

lanh dao vov lam viec voi tinh quang ninh chuan bi cho lhpt toan quoc 2026 hinh anh 1
Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Phạm Mạnh Hùng làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh nhằm rà soát, thống nhất các nội dung chuẩn bị cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII – Quảng Ninh 2026.

Theo kế hoạch, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13/4/2026 tại Quảng Ninh, với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”.

Sự kiện do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức, quy tụ đông đảo đội ngũ những người làm phát thanh trên cả nước và quốc tế. 

Điểm nhấn của Liên hoan là lễ khai mạc dự kiến diễn ra tại Quảng trường 30/10 với quy mô khoảng 50.000 khán giả. Chương trình được thiết kế gồm hai phần: Phần lễ ngắn gọn với các phát biểu khai mạc, trình chiếu clip giới thiệu về liên hoan. Tiếp đó là chương trình nghệ thuật quy mô lớn kéo dài khoảng 90 phút với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ được hâm mộ… Chương trình hướng tới sự kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

lanh dao vov lam viec voi tinh quang ninh chuan bi cho lhpt toan quoc 2026 hinh anh 2
Phó Tổng giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng phát biểu tại cuộc họp.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII cũng diễn ra nhiều hoạt động nghiệp vụ quan trọng như Hội thảo Podcast: Đại lộ sáng tạo cho Phát thanh trong kỷ nguyên số; hội thảo Phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên mới: "Kỹ năng chinh phục công chúng và triển lãm Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng"; hội chợ OCOP Quảng Ninh...

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 không chỉ là diễn đàn nghề nghiệp quan trọng nhằm tôn vinh các tác phẩm, tác giả tiêu biểu mà còn góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng phát thanh cả nước trong bối cảnh chuyển đổi số. Đồng thời, sự kiện cũng là dịp quảng bá hình ảnh Quảng Ninh năng động, hiện đại đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ cùng cử tri Hà Nội đi bỏ phiếu tại phường Cửa Nam
VOV.VN - Tại điểm bỏ phiếu số 12 phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ cùng một số lãnh đạo, cán bộ, phóng viên của Đài cũng đã thực hiện quyền công dân của mình, trực tiếp bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu xứng đáng. 

Đổi mới tư duy, chuẩn hóa quản trị để nâng cao chất lượng hoạt động của VOV
Đổi mới tư duy, chuẩn hóa quản trị để nâng cao chất lượng hoạt động của VOV

VOV.VN -Sau 3 ngày học tập nghiêm túc, trách nhiệm, tập trung cao, ngày 6/3, Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ Tổ chức cán bộ và Kế hoạch - Tài chính năm 2026 của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) bế mạc. Ông Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Nâng cao an toàn pháp lý trong quản lý tài chính và cán bộ tại VOV
Nâng cao an toàn pháp lý trong quản lý tài chính và cán bộ tại VOV

VOV.VN - Ngày 4/3, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) khai mạc Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ Tổ chức cán bộ và Kế hoạch - Tài chính năm 2026 với sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị, thủ trưởng, chủ tài khoản, kế toán trưởng và cán bộ phụ trách công tác tổ chức, tài chính trong toàn Đài.

