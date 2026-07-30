Lào Cai "chạy nước rút" đưa 4 trường nội trú vùng biên kịp ngày khai giảng năm học mới

Tóm tắt

VOV.VN - Thực hiện Công điện số 50 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới, tỉnh Lào Cai đang bước vào giai đoạn nước rút. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/8 và khánh thành vào mùng 5/9, đưa vào sử dụng ngay từ đầu năm học mới 2026-2027. Việc hoàn thành 4 dự án này có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời củng cố an ninh, quốc phòng vùng biên.

