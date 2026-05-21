Lào Cai tuyên dương gần 270 học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2025-2026

Năm học 2025-2026, toàn tỉnh Lào Cai có 267 học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khoa học kỹ thuật, khởi nghiệp và quốc phòng - an ninh.

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của học sinh, giáo viên và các nhà trường; đồng thời lan tỏa tinh thần hiếu học, khích lệ phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trên địa bàn tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng Bằng khen cho 74 học sinh tỉnh Lào Cai đoạt giải Nhất, Nhì, Ba tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng tặng Bằng khen cho 86 học sinh đoạt giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, đạt thành tích tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật, khởi nghiệp cấp quốc gia và Olympic quốc tế. Ngoài ra, hơn 100 học sinh đoạt giải cao tại các kỳ thi cấp tỉnh được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen.

Các trường có nhiều học sinh đạt thành tích nổi bật là THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, THPT Chuyên Lào Cai, THPT Chu Văn An, THPT Nghĩa Lộ, Phổ thông dân tộc nội trú THPT Yên Bái…

Em Dương Ngọc Quỳnh Chi, học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành - thí sinh đoạt giải Nhất môn địa lí trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui, rất vinh dự và rất tự hào về bản thân khi được có mặt tại sự kiện ngày hôm nay. Trong thời gian tới, em sẽ tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện và phát triển bản thân nhiều hơn, không chỉ trong học tập mà còn ở các kỹ năng khác để hoàn thiện mình hơn mỗi ngày, trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân”.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, năm học 2025-2026 là năm đầu tiên tỉnh Lào Cai hoạt động sau hợp nhất. Dù còn nhiều khó khăn, ngành Giáo dục và Đào tạo vẫn duy trì chất lượng dạy và học, tiếp tục khẳng định vị thế giáo dục mũi nhọn của tỉnh. Năm học vừa qua, toàn tỉnh có gần 2.900 học sinh đoạt giải cấp tỉnh; hơn 160 học sinh đạt giải quốc gia, đưa Lào Cai xếp thứ 8 toàn quốc về số lượng học sinh đoạt giải và dẫn đầu các tỉnh miền núi phía Bắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đổi mới toàn diện giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, chú trọng phát triển giáo dục vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đẩy mạnh chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.