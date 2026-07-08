Lào Cai vào cuộc rà soát sau phản ánh 1 cụm thi có nhiều điểm 10 môn Toán

Tóm tắt

VOV.VN - Liên quan đến thông tin lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội về những dấu hiệu bất thường trong dữ liệu điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Toán tại địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã lập tức thành lập tổ công tác rà soát.

