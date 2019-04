Lào Cai: Xảy ra 2 vụ cháy lớn trong Vườn Quốc gia Hoàng Liên

Theo ông Nguyễn Hữu Hạnh, Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên, trong hai ngày 19 và 20/4, đúng vào lúc nguy cơ cháy rừng lên cao, tại thôn Séo Trung Hồ, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, thuộc địa bàn vùng đệm của Vườn Quốc gia Hoàng Liên liên tiếp xảy ra hai vụ cháy nghi ngờ có kẻ gian phá hoại.

Một vụ cháy tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

“Rất may do trong thời gian này, khi gió Ô Quý Hồ khô ấm đang nổi mạnh, cấp độ cảnh báo cháy rừng lên tới cấp 4, cấp 5 nên các lực lượng tuần tra, bảo vệ rừng cùng lực lượng tại chỗ luôn ứng trực 24/24h, do đó cả hai đám cháy đều được dập tắt rất nhanh, tổng thiệt hại chỉ chừng gần 2 hecta cỏ tạp, chưa ảnh hưởng tới vùng rừng lõi”, ông Hạnh cho biết.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Ông Hạnh thông tin, trước khi các đám cháy bùng phát, người dân địa phương có trông thấy một số đối tượng cố tình đốt lửa rồi bỏ chạy. Trước đó, vào ngày 11/4, lực lượng chức năng sở tại vừa xử lý một vụ việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, sau đó đã gặp phải sự chống đối của các đối tượng.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

“Chúng tôi nghi ngờ các vụ cháy do các đối tượng chống đối, phá hoại gây ra. Việc này trước kia ở Sa Pa đã có tiền lệ, nhất là khi lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm các hành vi xâm hại rừng. Chúng tôi cũng đã báo cho Công an địa phương để có biện pháp điều tra, xử lý”, ông Hạnh cho hay./.