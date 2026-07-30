Tóm tắt

VOV.VN - Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công điện số 14, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung cho 130 xã, phường. Tuy nhiên, từ thực tiễn cơ sở cho thấy, vẫn còn nhiều vướng mắc cần sớm được tháo gỡ nếu muốn các đồ án quy hoạch thực sự khả thi.