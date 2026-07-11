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Tóm tắt
VOV.VN - Chiều nay (10/7), Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu điểm thi, Hội đồng thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa khẩn trương báo cáo để làm rõ vụ việc liên quan phản ánh tiêu cực tại điểm thi này.
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Từ khóa
Lập tổ công tác đặc biệt làm rõ phản ánh tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực
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2026-07/tiktok_2.lap-to-cong-tac-dac-biet-lam-ro-phan-anh-tieu-cuc-tai-diem-thi-truong-thpt-le-truc.m3u8
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