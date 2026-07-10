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VOV.VN - Chiều 9/7, tại khu vực biển Bản Sen, đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ lật tàu mang số hiệu HP-4914. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn những người mất tích. Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 5 người, đều trú tại phường Nguyễn Đại Năng, thành phố Hải Phòng. Phương tiện do ông Vũ Thành Long (SN 1973) làm thuyền trưởng.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_lat-tau-tai-vung-bien-ban-sen-quang-ninh-tim-kiem-2-nan-nhan-mat-tich.m3u8
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Lật tàu tại vùng biển Bản Sen, Quảng Ninh tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích
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2026-07/tiktok_lat-tau-tai-vung-bien-ban-sen-quang-ninh-tim-kiem-2-nan-nhan-mat-tich.m3u8
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