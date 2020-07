Lật xe chở người đi họp lớp ở Phong Nha, 13 người chết

Tính đến 13 giờ ngày 26/7, đã có 13 người chết, hàng chục người bị thương trong vụ lật xe khách xảy ra vào 9 giờ cùng ngày trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây-đường 20 Quyết Thắng, khu Phong Nha-Kẻ Bàng.

Hiện trường vụ lật xe làm 13 người tử vong ở Quảng Bình. Ảnh SH.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, xác minh nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trưa nay (26/7).



Ủy ban ATGT Quốc gia vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình về việc khắc phục hậu quả vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trưa nay (26/7).

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình, hồi 9h53 hôm nay (26/7), trên đường Hồ Chí Minh nhánh phía Tây, gần khu vực cầu Trạ Ang, cách Phong Nha khoảng 10km, thuộc địa bàn huyện Bố Trạch (Quảng Bình), một chiếc ô tô chở khách đi du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đã lao xuống vực bên đường.

Vụ tai nạn xảy ra trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua huyện Bố Trạch. Ảnh SH.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia khẩn trương đến kiểm tra hiện trường vụ TNGT; chuyển lời thăm hỏi động viên của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đến các nạn nhân bị thương và chia buồn với gia đình các nạn nhân không may qua đời do TNGT; Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Vụ lật xe du lịch ở Quảng Bình khiến 10 người tử vong tại chỗ. Ảnh SH.

Bộ trưởng Bộ GTVT cũng vừa chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các lực lượng thuộc Tổng cục trên địa bàn tỉnh khẩn trương đến hiện trường phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh để khắc phục hậu quả vụ việc.

Xe mới được kiểm định 23 ngày và đã có thay đổi kết cấu so với ban đầu

Liên quan xe chở đoàn cựu học sinh đi du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng bị lật khiến 13 người tử vong, chiều ngày 26/7, ông Nguyễn Thanh Long - Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm tỉnh Quảng Bình cho biết, ô tô BKS 73B - 009.25 là loại ô tô khách, kinh doanh vận tải của Công ty TNHH Hoàng Thanh Hoài có trụ sở tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Đoàn du lịch đang trên đường từ TP Đồng Hới đi công viên OZO, vụ tai nạn xảy ra trên đoạn cuối 1 con dốc. Ảnh SH.

Xe được sản xuất năm 2013, có trọng lượng bản thân là 10.930 kg, số người cho phép chở là 47 người. Xe có phanh chính: Khí nén, phanh đỗ: tự hãm tác động trên bánh xe 2; có thay đổi kết cấu. Lần xe đăng kiểm gần nhất là 03/07/2020, thời hạn đăng kiểm là ngày 02/01/2021.

Bộ Công an chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ tai nạn tại Quảng Bình

Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, cấp cứu người bị nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra tại khu vực cầu Trạ Ang, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình làm 13 người thiệt mạng.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền tỉnh Quảng Bình đã huy động các lực lượng có mặt tại hiện trường cứu hộ cứu nạn. Ảnh SH.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo triển khai lực lượng cấp cứu người bị nạn, khẩn trương xác minh danh tính, nhân thân của nạn nhân để phối hợp với lực lượng y tế, gia đình thực hiện các công tác cứu hộ, bảo vệ, điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, đảm bảo an ninh, trật tự khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Đồng thời, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành phân luồng, điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông khu vực xảy ra tai nạn, thực hiện các biện pháp điều tra vụ tai nạn theo quy định của pháp luật.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, đây là xe chở đoàn cựu học sinh trường Trung học phổ thông Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tham gia kỷ niệm 30 năm ngày ra trường, đang trên đường đi vào hang Tám Cô thì bị lật.



Vụ tai nạn đã làm 9 người chết tại hiện trường, 27 người bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba, thành phố Đồng Hới.

Tại Bệnh viện đã có thêm 4 người chết, 23 người khác đang được các bác sỹ tận tình cứu chữa./.