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VOV.VN - Sáng 7/7, Công an xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh đã đưa ông Huỳnh Văn Mười và ông Huỳnh Văn Nhỏ đi lấy mẫu sinh phẩm ADN phục vụ công tác xác minh thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - một trong những hài cốt vừa được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_lay_mau_adn_hai_nguoi_nhan_la_em_ruot_liet_si_huynh_van_quen.m3u8
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Lấy mẫu ADN hai người nhận là em ruột liệt sĩ Huỳnh Văn Quên
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2026-07/tiktok_lay_mau_adn_hai_nguoi_nhan_la_em_ruot_liet_si_huynh_van_quen.m3u8
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