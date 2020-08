Lịch trình di chuyển của 5 người trong 1 gia đình ở Bắc Giang mắc Covid-19

Chiều 8/8, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 thông báo tỉnh Bắc Giang có thêm 2 ca mắc Covid-19 là bệnh nhân 793 (BN 793) là nam, 58 tuổi và BN 794 (nam, 2 tuổi) ở chung một nhà tại thôn Đồng Chu, xã Yên Định (Sơn Động).



BN 793 là ông nội của BN 794 và BN 744; là bố của BN 673 và là chồng của BN 674.



Tính tới nay, gia đình này ghi nhận có 5 người mắc Covid-1. Hiện còn vợ của BN 673 đang được theo dõi sức khỏe chặt chẽ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Lịch trình của 2 ca nhiễm mới BN 794 và BN 793



BN 794: Từ ngày 21-24/7, bệnh nhân cùng bố, mẹ, chị gái, bà nội, bà ngoại đi du lịch Đà Nẵng (cháu bé có lịch trình di chuyển tại Đà Nẵng và trở về lưu trú một đêm tại TP Bắc Giang như các BN 673, 674 và 744).



BN 793: không đi du lịch Đà Nẵng. Tối 25/7, bệnh nhân vào khu nhà cũ tại thôn Tiên Lý, xã Yên Định ngủ không tiếp xúc với ai.



Sáng 26/7, BN từ nhà cũ về tiếp xúc với các thành viên trong gia đình là những người đi Đà Nẵng về.



Sáng 27/7, BN phun thuốc trừ sâu tại vườn nhà, sau đó vào nhà một người quen ở thôn Tiên Lý tắm nhờ, tại đây có tiếp xúc với một cháu nhỏ.



Sáng 28/7, BN 793 đi lấy đồ người nhà gửi và mua nước mắm tại một cửa hàng tạp hóa trong thôn.



Ngày 30/7, BN tiếp xúc với một cháu bé ở thôn Tiên Lý. Chiều tối cùng ngày, BN đến phòng làm việc của Hội Nông dân trên tầng 3 của trụ sở UBND xã Yên Định lấy sổ khám bệnh và về nhà, không tiếp xúc với ai.



Tỉnh Bắc Giang tiếp tục cho rà soát lịch trình di chuyển, tiếp xúc của BN 793.



Lịch trình của các bệnh nhân và gia đình



Từ 21 đến 24/7: Nghỉ tại Khách sạn Tây Bắc, đường Hà Bổng, quận Sơn Trà.



Ngày 21/7, đến nhà hàng Trần, đường Nguyễn Văn Linh; chùa Linh Ứng; bãi biển Mỹ Khê; nhà hàng Cội Nguồn, quận Sơn Trà.



Ngày 22/7, đi Bà Nà Hill, Lavender - Bà Nà Hill; bãi biển Mỹ Khê; nhà hàng Hồng Phúc, đường Nguyễn Tri Phương, khu Chợ đêm.



Ngày 23/7, đến Vincom; nhà hàng Sơn Dương, đường Xô Viết - Nghệ Tĩnh, quán Massage An.



Ngày 23/7, đến TP Hội An; nhà hàng Golden Light - Hội An.



Ngày 24/7, tại TP Đà Nẵng, gia đình đến nhà hàng Trúc Lâm Viên, đường Trần Quý Cáp; Ngũ Hành Sơn; nhà hàng ông Tạ, đường Nguyễn Chí Thanh, TP Đà Nẵng.



21h ngày 24/7, cả gia đình cùng đi trên chuyến bay VN7198 từ Đà Nẵng về Nội Bài. Sau đó, cả 6 người đi ô tô riêng về TP Bắc Giang vào 23h30, nghỉ tại Khách sạn Thắng Lợi, đường Cả Trọng (TP Bắc Giang).



9h sáng 25/7, cả gia đình cùng đi ăn sáng tại quán bún ở số 207, đường Cả Trọng; sau đó về nhà tại thôn Đồng Chu, xã Yên Định bằng xe ô tô riêng./.