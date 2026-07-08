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VOV.VN - Gần 60 năm sau lời hẹn “đánh xong trận này tui về cưới em”, người phụ nữ năm nào vẫn nhớ như in người lính Huỳnh Văn Quên. Chưa một lần nên duyên vợ chồng, nhưng hơn nửa thế kỷ qua, bà vẫn được gia đình ông xem như con dâu.
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Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và người con gái chờ gần 60 năm
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2026-07/tiktok_liet_si_huynh_van_quen_va_nguoi_con_gai_cho_gan_60_nam.m3u8
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