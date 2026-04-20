Lộ trình chuyển chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành như thế nào?

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa báo cáo cơ quan có thẩm quyền phương án chuyển giao hoạt động khai thác giữa Sân bay Tân Sơn Nhất và Sân bay Long Thành theo lộ trình hai bước, tiến tới chuyển phần lớn và sau đó là toàn bộ các chuyến bay quốc tế sang Long Thành.

Đề xuất chuyển 90% chuyến bay quốc tế sang sân bay Long Thành trong năm 2027.

Theo phương án được ACV đề xuất, giai đoạn đầu tính từ khi sân bay Long Thành bắt đầu khai thác thương mại đến hết lịch bay mùa Đông 2026 (từ ngày 1/12/2026 đến 27/3/2027), toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài, bao gồm cả vận tải hàng hóa, sẽ được chuyển từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành. Sản lượng trong giai đoạn này dự kiến chiếm khoảng 19% tổng lượng khách quốc tế tại khu vực TP.HCM.

Đại diện ACV cho biết, việc chuyển các chuyến bay đường dài trước nhằm “giảm áp lực cho Tân Sơn Nhất, đồng thời từng bước kiểm nghiệm năng lực vận hành thực tế của sân bay Long Thành trong giai đoạn đầu khai thác”.

Bước sang giai đoạn hai, từ lịch bay mùa Hè 2027 đến hết năm 2030, ACV đề xuất tiếp tục chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế còn lại sang Long Thành, ngoại trừ các đường bay ngắn dưới 1.000 km do các hãng hàng không Việt Nam khai thác. Nếu phương án này được thông qua, ngay trong năm 2027, sân bay Long Thành có thể tiếp nhận hơn 90% lượng khách quốc tế của khu vực TP.HCM.

Sau năm 2030, toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ sẽ được chuyển sang khai thác tại sân bay Long Thành. Khi đó, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chủ yếu phục vụ các chuyến bay nội địa, các chuyến bay quốc tế không thường lệ và các chuyến bay thuê chuyến.

Theo ACV, song song với việc đẩy nhanh tiến độ Dự án thành phần 3, doanh nghiệp đang tích cực chuẩn bị các điều kiện khai thác sân bay Long Thành trên nhiều phương diện như tổ chức bộ máy, nhân sự, phương án vận hành và thử nghiệm khai thác.

Chuyến bay chở khách đầu tiên hạ cánh tại sân bay Long Thành ngày 19/12/2025.

Đơn vị này đã thành lập Chi nhánh cấp I - Cảng hàng không quốc tế Long Thành để trực tiếp quản lý, vận hành sân bay. Đồng thời, hai chi nhánh chuyên trách gồm Dịch vụ hàng hóa hàng không Long Thành và Dịch vụ nhiên liệu hàng không Long Thành cũng đã được thành lập nhằm đảm bảo hoạt động khai thác đồng bộ.

Về nguồn nhân lực, ACV cho biết đã xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện và bố trí nhân sự làm quen với hệ thống thiết bị tại sân bay Long Thành. “Nhiều nhân viên đã được điều động tới làm việc thực tế tại sân bay Tân Sơn Nhất để tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào giai đoạn khai thác thương mại”, đại diện doanh nghiệp thông tin.

Trong công tác chuẩn bị vận hành, ACV cũng đã ký hợp đồng tư vấn với liên danh Incheon Airport, bao gồm Incheon International Airport Corporation và Công ty PIF, nhằm triển khai quản lý, khai thác và chuyển giao vận hành sân bay theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đến nay, ACV đã hoàn thành hai giai đoạn đầu gồm xây dựng khái niệm khai thác, quy trình cốt lõi; đồng thời xây dựng chính sách thương mại, phương án kinh doanh và chiến lược tài chính. Hiện doanh nghiệp đang triển khai giai đoạn thứ ba là thử nghiệm vận hành và chuyển giao khai thác, dự kiến tổ chức ba đợt thử nghiệm vào các tháng 9, 10 và 11/2026.

ACV cho biết, sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành phương án phân chia khai thác giữa sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất, đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để triển khai đồng bộ, đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra an toàn, hiệu quả và thông suốt.