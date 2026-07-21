Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Sáng 21/7, tại trụ sở Công an xã Hưng Thịnh (TP Đồng Nai), những hành khách may mắn sống sót trong vụ cháy xe khách vẫn chưa hết bàng hoàng. Một số người ngồi lặng, gương mặt thất thần, số khác liên tục gọi điện thông báo cho người thân biết mình đã an toàn.
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/1.loi-ke-am-anh-cua-nan-nhan-song-sot-sau-vu-chay-xe-khach-khien-7-nguoi-tu-vong-.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
Lời kể ám ảnh của nạn nhân sống sót sau vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong
Transcode status
2
Transcode output
2026-07/1.loi-ke-am-anh-cua-nan-nhan-song-sot-sau-vu-chay-xe-khach-khien-7-nguoi-tu-vong-.m3u8
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật