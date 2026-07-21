Lời kể ám ảnh của nạn nhân sống sót sau vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong

Tóm tắt

VOV.VN - Sáng 21/7, tại trụ sở Công an xã Hưng Thịnh (TP Đồng Nai), những hành khách may mắn sống sót trong vụ cháy xe khách vẫn chưa hết bàng hoàng. Một số người ngồi lặng, gương mặt thất thần, số khác liên tục gọi điện thông báo cho người thân biết mình đã an toàn.

