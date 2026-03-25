Lời kể của 2 người đàn ông phá mái tôn cứu 7 người bị mắc kẹt

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 17h52 ngày 24/3, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại nhà dân số 3, ngõ 218 đường Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai). Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường.

Khu vực xảy ra vụ cháy

Trong lúc lực lượng chức năng đang tiếp cận, đám cháy đã bùng lên dữ dội, khói lửa bao trùm căn nhà. Giữa thời khắc nguy cấp, ông Nguyễn Văn Nghĩa và ông Nguyễn Văn Đáp khi đang làm việc tại công trình bên cạnh cùng nhiều người dân đã lập tức tìm cách tiếp cận để cứu người. Sau đó, 7 người được giải cứu khỏi ngôi nhà đang cháy.

Hai người đàn ông dùng búa phá mái tôn cứu người. Ảnh chụp màn hình

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã có mặt tại hiện trường, triển khai nhiều mũi dập lửa và phối hợp với lực lượng y tế đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Đến 18h25 cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn, không để lan sang các nhà lân cận. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát và kiểm tra hiện trường. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

7 người được giải cứu khỏi khu vực bị mắc kẹt trong đám cháy. Ảnh chụp màn hình

Kể lại giây phút đối mặt hiểm nguy, ông Nghĩa chia sẻ: "Thời điểm đó tôi chạy lên tầng 6 của công trình bên cạnh, bắc thang leo sang căn nhà cháy. Khoảng cách giữa hai nhà chỉ khoảng chưa đầy 2m nhưng bên dưới là khoảng không sâu hun hút. Lúc đó rất sợ, lại đứng cheo leo ở độ cao hàng chục mét, nhưng nếu không cứu thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nên tôi cố làm bằng được”.

Cảnh sát tiếp cận khu vực bên trong vụ cháy. Ảnh: CACC

Đại diện UBND phường Hoàng Mai cùng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thăm hỏi các nạn nhân được chăm sóc sức khỏe ở Bệnh viện Thanh Nhàn. Ảnh: CACC

Ông Nguyễn Văn Đáp và Nguyễn Văn Nghĩa cảm thấy vui vì đã góp sức cứu được các nạn nhân. (Ảnh: Đình Hiếu)

Cùng tham gia ứng cứu với ông Nghĩa, ông Đáp chia sẻ: "Tình huống lúc đó rất căng thẳng. Chúng tôi chỉ nghĩ đến cứu người là trên hết. Chúng tôi tận dụng mọi vật dụng có thể để hỗ trợ đưa các nạn nhân thoát ra ngoài an toàn"

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.