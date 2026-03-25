  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Lời kể của 2 người đàn ông phá mái tôn cứu 7 người bị mắc kẹt

Thứ Tư, 09:17, 25/03/2026
VOV.VN - Giữa thời khắc nguy cấp, ông Nguyễn Văn Đáp và Nguyễn Văn Nghĩa đã nhanh chóng tìm cách cứu thành công 7 người bị mắc kẹt trong ngôi nhà cháy ở phường Hoàng Mai (Hà Nội)

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 17h52 ngày 24/3, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại nhà dân số 3, ngõ 218 đường Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai). Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường.

Khu vực xảy ra vụ cháy

Trong lúc lực lượng chức năng đang tiếp cận, đám cháy đã bùng lên dữ dội, khói lửa bao trùm căn nhà. Giữa thời khắc nguy cấp, ông Nguyễn Văn Nghĩa và ông Nguyễn Văn Đáp khi đang làm việc tại công trình bên cạnh cùng nhiều người dân đã lập tức tìm cách tiếp cận để cứu người. Sau đó, 7 người được giải cứu khỏi ngôi nhà đang cháy.

Hai người đàn ông dùng búa phá mái tôn cứu người. Ảnh chụp màn hình

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã có mặt tại hiện trường, triển khai nhiều mũi dập lửa và phối hợp với lực lượng y tế đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Đến 18h25 cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn, không để lan sang các nhà lân cận. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát và kiểm tra hiện trường. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

7 người được giải cứu khỏi khu vực bị mắc kẹt trong đám cháy. Ảnh chụp màn hình

Kể lại giây phút đối mặt hiểm nguy, ông Nghĩa chia sẻ: "Thời điểm đó tôi chạy lên tầng 6 của công trình bên cạnh, bắc thang leo sang căn nhà cháy. Khoảng cách giữa hai nhà chỉ khoảng chưa đầy 2m nhưng bên dưới là khoảng không sâu hun hút. Lúc đó rất sợ, lại đứng cheo leo ở độ cao hàng chục mét, nhưng nếu không cứu thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nên tôi cố làm bằng được”. 

Cảnh sát tiếp cận khu vực bên trong vụ cháy. Ảnh: CACC
Đại diện UBND phường Hoàng Mai cùng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thăm hỏi các nạn nhân được chăm sóc sức khỏe ở Bệnh viện Thanh Nhàn. Ảnh: CACC
Ông Nguyễn Văn Đáp và Nguyễn Văn Nghĩa cảm thấy vui vì đã góp sức cứu được các nạn nhân. (Ảnh: Đình Hiếu)

Cùng tham gia ứng cứu với ông Nghĩa, ông Đáp chia sẻ: "Tình huống lúc đó rất căng thẳng. Chúng tôi chỉ nghĩ đến cứu người là trên hết. Chúng tôi tận dụng mọi vật dụng có thể để hỗ trợ đưa các nạn nhân thoát ra ngoài an toàn"

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 
Văn Ngân/VOV.VN
Tag: cháy nhà Lĩnh Nam cứu người trong đám cháy Hà Nội hỏa hoạn người dân dũng cảm phá mái tôn cứu nạn Cảnh sát PCCC Hà Nội giải cứu người mắc kẹt cháy nhà dân Hoàng Mai thoát nạn trong hỏa hoạn
Giải cứu 1 người phụ nữ và 2 trẻ em mắc kẹt trong ngôi nhà cháy trong đêm ở Hà Nội
Giải cứu 1 người phụ nữ và 2 trẻ em mắc kẹt trong ngôi nhà cháy trong đêm ở Hà Nội

Giải cứu 1 người phụ nữ và 2 trẻ em mắc kẹt trong ngôi nhà cháy trong đêm ở Hà Nội

Giải cứu 1 người phụ nữ và 2 trẻ em mắc kẹt trong ngôi nhà cháy trong đêm ở Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH công an Thành phố (TP) Hà Nội mới giải cứu thành công 1 người phụ nữ và 2 trẻ em mắc kẹt trong ngôi nhà cháy trong đêm ở phường Hà Đông.

Giải cứu nam thanh niên trong biển lửa ở Hà Nội

Giải cứu nam thanh niên trong biển lửa ở Hà Nội

Giải cứu nam thanh niên trong biển lửa ở Hà Nội

VOV.VN - Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) mới giải cứu thành công một nam thanh niên trong biển lửa ở Bạch Đằng, phường Chương Dương, Hà Nội

Giải cứu cụ bà 92 tuổi trong đám cháy lớn ở Cầu Giấy lúc rạng sáng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi trong đám cháy lớn ở Cầu Giấy lúc rạng sáng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi trong đám cháy lớn ở Cầu Giấy lúc rạng sáng

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát TP Hà Nội đã kịp thời đưa người mắc kẹt đến nơi an toàn, khống chế cháy lan và dập tắt đám cháy lúc rạng sáng tại phố Tô Hiệu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

