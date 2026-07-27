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VOV.VN - Sau ba đợt mưa lớn liên tiếp trong tháng 7, một số khu vực ở Sơn La đón “lũ chồng lũ”; nhiều nhà dân, các công trình, hạ tầng giao thông hư hỏng nặng nề… thiệt hại ước tính gần 370 tỷ đồng. Tỉnh Sơn La kiến nghị Trung ương xem xét, hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả mưa lũ.
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Lũ chồng lũ, Sơn La ghi nhận thiệt hại gần 370 tỷ đồng
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2026-07/6.lu-chong-lu-son-la-ghi-nhan-thiet-hai-gan-370-ty-dong.m3u8
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