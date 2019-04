Lửa rừng rực lúc nửa đêm ở kho phế liệu của Nhà máy xử lý rác thải

Theo thông tin từ lãnh đạo Nhà máy xử lý rác thải thành phố Bắc Kạn, đám cháy xuất hiện khoảng nửa đêm qua tại một nhà kho chứa các loại rác thải nhựa, túi nilon, vải vụn… đã được phân loại để tái chế, ước tính khối lượng khoảng 20-30 tấn. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Kạn) đã huy động 5 xe chữa cháy cùng hơn 40 cán bộ chiến sỹ tham gia dập lửa. Do nhà kho chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa và có thể gây khói độc nên sau hơn 5 tiếng đồng hồ, ngọn lửa mới cơ bản được khống chế nhưng toàn bộ kho phế liệu cùng một xe máy xúc bị tiêu hủy, may mắn không có thiệt hại về người. Sáng nay, lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn ứng trực 2 xe chuyên dụng cùng cán bộ chiến sỹ tiến hành phun nước, đề phòng ngọn lửa có thể bùng phát trở lại. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

