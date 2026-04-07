Luật Thủ đô sửa đổi dự kiến phân cấp 192 thẩm quyền, tăng tính chủ động cho Hà Nội

Tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2026 của UBND thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh đã cung cấp nhiều nội dung quan trọng về Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Ông Nguyễn Công Anh cho biết, qua quá trình xây dựng và hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), có thể thấy rõ tinh thần phân cấp, phân quyền mạnh mẽ từ Trung ương cho thành phố Hà Nội.

Theo đó, dự thảo Luật đã trao tổng cộng 192 thẩm quyền cho chính quyền thành phố, trong đó HĐND Thành phố được giao 124 thẩm quyền, UBND thành phố 56 thẩm quyền và Chủ tịch UBND Thành phố 12 thẩm quyền.

“Đây là bước phân cấp rất lớn, thể hiện sự tin tưởng của Trung ương, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao về trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện của chính quyền Thủ đô”, ông Nguyễn Công Anh nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh trả lời tại họp báo.

Làm rõ thêm về ý nghĩa của việc phân quyền, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội cho rằng, Luật Thủ đô (sửa đổi) không phải là yếu tố duy nhất quyết định tăng trưởng kinh tế. “Luật Thủ đô không phải là “đũa thần” để ngay khi ban hành, Thủ đô có thể đạt tăng trưởng hai con số hay quy hoạch sẽ lập tức được hiện thực hóa. Ý nghĩa cốt lõi của luật là tạo ra hành lang pháp lý để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển”, ông Nguyễn Công Anh cho biết.

Để chuẩn bị cho việc triển khai Luật Thủ đô (sửa đổi), thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện từ rất sớm. Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp, kế hoạch này bao gồm nhiều nội dung quan trọng như xây dựng văn bản quy định chi tiết, ban hành các quyết định theo thẩm quyền, cũng như tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân, cán bộ, công chức.

Đáng chú ý, theo tổng hợp, dự thảo Luật giao cho Thành phố xây dựng 154 nội dung quy phạm pháp luật. Đến nay, các cơ quan của Hà Nội đã tham mưu, xây dựng dự thảo cho 113 nội dung, thể hiện sự chủ động và sẵn sàng cao.

“Có thể khẳng định, Hà Nội đã chuẩn bị khá đầy đủ để đón nhận các thẩm quyền được phân cấp. Các sở, ngành đã chủ động vào cuộc, bảo đảm khi luật được thông qua có thể triển khai ngay”, ông Nguyễn Công Anh cho biết.

Trong thời gian tới, sau khi Luật Thủ đô (sửa đổi) được Quốc hội thông qua chính thức, các cơ quan chức năng của thành phố sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện và trình HĐND, UBND và Chủ tịch UBND Thành phố ban hành các văn bản theo đúng thẩm quyền.