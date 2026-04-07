Luật Thủ đô sửa đổi dự kiến phân cấp 192 thẩm quyền, tăng tính chủ động cho Hà Nội

Thứ Ba, 10:10, 07/04/2026
VOV.VN - Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi trao tổng cộng 192 thẩm quyền cho chính quyền thành phố, trong đó HĐND Thành phố được giao 124 thẩm quyền, UBND thành phố 56 thẩm quyền và Chủ tịch UBND Thành phố 12 thẩm quyền.

Tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2026 của UBND thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh đã cung cấp nhiều nội dung quan trọng về Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Ông Nguyễn Công Anh cho biết, qua quá trình xây dựng và hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), có thể thấy rõ tinh thần phân cấp, phân quyền mạnh mẽ từ Trung ương cho thành phố Hà Nội.

Theo đó, dự thảo Luật đã trao tổng cộng 192 thẩm quyền cho chính quyền thành phố, trong đó HĐND Thành phố được giao 124 thẩm quyền, UBND thành phố 56 thẩm quyền và Chủ tịch UBND Thành phố 12 thẩm quyền.

“Đây là bước phân cấp rất lớn, thể hiện sự tin tưởng của Trung ương, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao về trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện của chính quyền Thủ đô”, ông Nguyễn Công Anh nhấn mạnh.

luat thu do sua doi du kien phan cap 192 tham quyen, tang tinh chu dong cho ha noi hinh anh 1
Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh trả lời tại họp báo.

Làm rõ thêm về ý nghĩa của việc phân quyền, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội cho rằng, Luật Thủ đô (sửa đổi) không phải là yếu tố duy nhất quyết định tăng trưởng kinh tế. “Luật Thủ đô không phải là “đũa thần” để ngay khi ban hành, Thủ đô có thể đạt tăng trưởng hai con số hay quy hoạch sẽ lập tức được hiện thực hóa. Ý nghĩa cốt lõi của luật là tạo ra hành lang pháp lý để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển”, ông Nguyễn Công Anh cho biết.

Để chuẩn bị cho việc triển khai Luật Thủ đô (sửa đổi), thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện từ rất sớm. Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp, kế hoạch này bao gồm nhiều nội dung quan trọng như xây dựng văn bản quy định chi tiết, ban hành các quyết định theo thẩm quyền, cũng như tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân, cán bộ, công chức.

Đáng chú ý, theo tổng hợp, dự thảo Luật giao cho Thành phố xây dựng 154 nội dung quy phạm pháp luật. Đến nay, các cơ quan của Hà Nội đã tham mưu, xây dựng dự thảo cho 113 nội dung, thể hiện sự chủ động và sẵn sàng cao.

“Có thể khẳng định, Hà Nội đã chuẩn bị khá đầy đủ để đón nhận các thẩm quyền được phân cấp. Các sở, ngành đã chủ động vào cuộc, bảo đảm khi luật được thông qua có thể triển khai ngay”, ông Nguyễn Công Anh cho biết.

Trong thời gian tới, sau khi Luật Thủ đô (sửa đổi) được Quốc hội thông qua chính thức, các cơ quan chức năng của thành phố sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện và trình HĐND, UBND và Chủ tịch UBND Thành phố ban hành các văn bản theo đúng thẩm quyền.

Những cơ chế đột phá lớn được đề ra trong dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi

VOV.VN - Luật Thủ đô sửa đổi sẽ phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, có kiểm soát, gắn với cơ chế, chính sách đặc thù để Thủ đô chủ động huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho xây dựng và phát triển, qua đó bảo đảm cho Hà Nội phát triển nhanh, bền vững và thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh tiên phong của Thủ đô.

Hoàng Lâm/VOV.VN
Luật Thủ đô sửa đổi: Kiến tạo thể chế, không gian phát triển vượt trội cho Hà Nội
Luật Thủ đô sửa đổi: Kiến tạo thể chế, không gian phát triển vượt trội cho Hà Nội

Luật Thủ đô sửa đổi: Kiến tạo thể chế, không gian phát triển vượt trội cho Hà Nội

Luật Thủ đô sửa đổi: Kiến tạo thể chế, không gian phát triển vượt trội cho Hà Nội

VOV.VN - Sáng 2/4, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo Luật Thủ đô sửa đổi: Kiến tạo thể chế, không gian phát triển vượt trội cho thành phố Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì Hội thảo.

Luật Thủ đô (sửa đổi): Động lực thể chế cho Hà Nội bứt phá
Luật Thủ đô (sửa đổi): Động lực thể chế cho Hà Nội bứt phá

Luật Thủ đô (sửa đổi): Động lực thể chế cho Hà Nội bứt phá

Luật Thủ đô (sửa đổi): Động lực thể chế cho Hà Nội bứt phá

VOV.VN - Tọa đàm “Luật Thủ đô (sửa đổi)” mở ra kỳ vọng về hành lang pháp lý mới, tạo động lực để Hà Nội bứt phá phát triển. Dự thảo luật hướng tới phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hoàn thiện cơ chế đặc thù, tháo gỡ điểm nghẽn và kiến tạo nền tảng cho đô thị thông minh, hiện đại, bền vững.

Luật Thủ đô sửa đổi tạo không gian để Hà Nội phát huy vai trò dẫn dắt, lan tỏa
Luật Thủ đô sửa đổi tạo không gian để Hà Nội phát huy vai trò dẫn dắt, lan tỏa

Luật Thủ đô sửa đổi tạo không gian để Hà Nội phát huy vai trò dẫn dắt, lan tỏa

Luật Thủ đô sửa đổi tạo không gian để Hà Nội phát huy vai trò dẫn dắt, lan tỏa

VOV.VN - Việc sửa đổi Luật tại thời điểm này không phải do Luật năm 2024 thiếu hiệu quả, mà là bước đi chủ động, chiến lược nhằm nâng tầm thiết kế chính sách, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý ở mức cao hơn, bảo đảm Thủ đô có đủ thẩm quyền, công cụ và dư địa thể chế để phát triển dài hạn và sứ mệnh dẫn dắt.

