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VOV.VN - Ngày đầu tiên khai quật, lực lượng chức năng đã quy tập được 7 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng và xác định dưới lòng đất vẫn còn nhiều hài cốt khác đang tiếp tục được tìm kiếm. Cùng với hài cốt, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện nhiều di vật của bộ đội Quân Giải phóng hy sinh năm 1968.
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Lực lượng chức năng đã tìm thấy 7 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
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2026-07/tiktok_luc_luong_chuc_nang_da_tim_thay_7_hai_cot_liet_si_tai_cong_vien_le_thi_rieng_.m3u8
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