Lực lượng CSGT lập biên bản gần 15.000 trường hợp vi phạm TTAGT

Ngày 19/5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã dừng kiểm soát hơn 64.000 trường hợp; lập biên bản gần 15.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 10 tỷ đồng.



Một số hành vi tập trung kiểm tra, xử phạt là như: Vi phạm quy định về nồng độ cồn: 860 trường hợp; Vi phạm ma tuý: 7 trường hợp; Chở hàng quá khổ, quá tải: 140 trường hợp; Vi phạm tốc độ gần 1.200 trường hợp.

CSGT kiểm tra một phương tiện.

Đáng chú ý Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra xe ôtô con BKS 37A-331.14 do Nguyễn Đình Việt điều khiển, trên xe chở 2 người. Qua kiểm tra, phát hiện ở cốp sau xe có 1 túi vải màu đen đựng 1 hộp giấy bên trong có 1 túi vải màu xanh chứa 1.890 viên nén hình chữ nhật nghi là ma túy tổng hợp. Tổ tuần tra kiểm soát đã tiến hành bắt giữ người, tang vật và lập biên bản phạm tội quả tang, hoàn tất hồ sơ chuyển vụ việc cho Phòng Cảnh sát ma tuý, Công an Thanh Hoá tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trong một vụ bắt ma túy khác, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với lực lượng Cảnh sát ma túy bắt 2 đối tượng vận chuyển 14 bánh heroin. Khoảng 21h tối 18/5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát phương tiện tại Km6+000, tổ công tác của Đội 1 ra hiệu lệnh dừng xe đối với ôtô biển số 34A-019.54 lưu thông theo hướng Lào Cai về Hà Nội. Bị dừng xe kiểm tra, tài xế Lưu Hồng Q (Sinh năm 1987, trú tại Tân Yên, Bắc Giang) đã có biểu hiện nghi vấn khi không hợp tác, rồ ga định bỏ chạy.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã kiên quyết chặn xe lại và yêu cầu tài xế này xuống xe để phục vụ công tác kiểm tra. Khi xuống xe, tài xế nồng nặc mùi rượu, bia, tiếp tục không chịu hợp tác và có biểu hiện “lạ”. Sau khoảng 30 phút, Quân mới chịu thổi nồng độ cồn và cho kết quả vi phạm 0,186 miligam/lít khí thở. Lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện trên xe có chứa một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá. Cơ quan chức năng sau đó yêu cầu test nhanh ma túy đối với nam tài xế. Sau 3 giờ đấu tranh, và vận động tuyên truyền thuyết phục, nam tài xế đã chấp nhận việc kiểm tra nhanh ma túy của Cảnh sát giao thông. Kết quả test nhanh ban đầu cho thấy người này dương tính với ma túy.

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 đã bàn giao Lê Hồng Quân cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định./.