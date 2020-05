Lúng túng xác định lao động tự do để trợ cấp do dịch Covid-19

Thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đến nay, thành phố Đà Nẵng cơ bản hoàn thành chi trả cho nhóm đối tượng chính sách, người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo. Thành phố đang tiếp tục rà soát chi hỗ trợ các nhóm đối tượng còn lại. Tuy nhiên, nhiều nơi đang gặp khó khăn, lúng túng trong xác định đối tượng lao động tự do mất việc.

Cán bộ cơ sở hướng dẫn người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 làm thủ tục nhận hỗ trợ của Chính phủ

Gia đình anh Hoàng Văn Nam ở tổ 37, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khẳn. Anh bị tàn tật, liệt 2 chân phải đi lại bằng xe lăn. Hàng ngày, anh nhận hàng cắt sẵn từ các công ty may mặc đem về may thành phẩm kiếm sống. Cả gia đình anh có 6 người, gồm mẹ già, em trai tàn tật và 2 đứa con nhỏ nhờ một tay người vợ làm công nhân.

Dịch bệnh xảy ra, vợ anh làm việc thất thường, anh không có nguồn hàng để may, cuộc sống gia đình hết sức khó khăn. Anh Hoàng Văn Nam cho biết, mới đây, cán bộ phường mời lên nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ do ảnh hưởng dịch bệnh. Được nhận 6 triệu đồng, gia đình anh Nam bớt cảnh khó khăn.

“Tôi có nghề thợ may nhưng nói thiệt từ hôm Tết đến giờ không ai đi may, không có hàng may. Gia đình 6 khẩu mà chỉ một mình vợ đi làm thôi cũng sống qua ngày thôi. Vừa rồi, có hỗ trợ 2 anh em bị tàn tật được 3 triệu, còn lại 4 người thuộc hộ nghèo được 3 triệu nữa. Cũng giải quyết được phần nào chứ không thì lo gạo, tiền con cái đi học hành đủ thứ, cũng đở vất vả chứ không cũng khó khăn”.



Thành phố Đà Nẵng có khoảng 16.300 hộ nghèo, hộ cận nghèo và 57.700 đối tượng chính sách bảo trợ xã hội, người có công cách mạng được nhận hỗ trợ đợt đầu tiên theo Nghị quyết 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đến nay, thành phố cơ bản hoàn thành chi trả cho nhóm đối tượng này và đang chuẩn bị triển khai đợt 2 hỗ trợ cho các nhóm đối tượng còn lại. Tuy nhiên, một số địa phương đang gặp khó khăn, lúng túng trong xác định đối tượng lao động tự do bị ảnh hưởng dịch bệnh.

Bà Lê Thị Kim Thương, Phó Chủ tịch UBND phường Thọ Quang, quận Sơn Trà cho biết, khó khăn hiện nay là việc thống kê chi hỗ trợ cho lao động tự do. Ước khảo sát ban đầu, phường Thọ Quang có gần 10.000 người lao động tự do bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách bị ảnh hưởng dịch Covid-19 ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà được nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ

Bà Lê Thị Kim Thương cho biết, theo qui định đối tượng lao động tự do mất việc làm nhưng có mức thu nhập theo tiêu chuẩn hộ cận nghèo mới được hỗ trợ nên rất khó xác định: “Đối tượng này bị ảnh hưởng nhưng phải có mức thu nhập theo tiêu chuẩn hộ cận nghèo. Bây giờ, nếu như vậy cũng rất khó cho địa phương. Rất nhiều đối tượng, phức tạp. Khi khảo sát, người dân ai cũng nói bị ảnh hưởng, cũng nằm trong đối tượng bị ảnh hưởng, nhưng mà không có xác minh thực tế cụ thể, cho nên phải bắt buộc tổ dân phố, cấp ủy Chi bộ, rồi Trưởng ban Công tác mặt trận cùng tham gia để tránh cấp phát không đúng đối tượng”.

Để tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, Sở Lao động Thương binh và xã hội thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch hướng dẫn một số nội dung tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đối với các nhóm đối tượng là người lao động tự do và hộ kinh doanh cá thể. Đồng thời, tổ chức các buổi tập huấn cho lãnh đạo và cán bộ chuyên trách ở các xã, phường thực hiện về biểu mẫu thống kê và xác định đối tượng. Theo đó, yêu cầu chính quyền địa phương xã, phường tiếp nhận và thẩm định 3 nhóm đối tượng, lập danh sách niêm yết công khai tại xã phường, có biên bản công khai và ghi chép các phản ánh của nhân dân về tính hợp lệ, hợp lý của người được hỗ trợ.

Ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết: “Khó nhất là đối tượng lao động tự do, cần phải có thời gian công khai. Đối tượng này rất khó xác định tính pháp lý của họ, ai xác nhận cho họ đi làm tự do. Cho nên phải công khai ở xã phường, thời gian nhất định từ 3 đến 5 ngày, dán lên bảng để cho người dân nhìn thấy giám sát, mặt trận giám sát. Thực hiện theo tinh thần của Chính phủ là không để sót đối tượng và không để lợi dụng chính sáchsách"./.”

