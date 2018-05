Lý do con gái mạnh mẽ khó có người yêu?

Dễ khiến cánh đàn ông cảm thấy bị lấn át. Đương nhiên những cô nàng mạnh mẽ sẽ cảm thấy việc yếu đuối hay tỏ ra "bánh bèo" và dựa dẫm vào đàn ông chẳng có gì hay ho. Thay vào đó, nàng sẽ tự biết cách làm chỗ dựa cho chính mình, độc lập và tự chủ. Đó cũng là lý do khiến đàn ông luôn cảm thấy bị lấn át hoặc lép vế khi yêu một cô nàng mạnh mẽ. Không thích an phận. Phụ nữ mạnh mẽ là mẫu người luôn hiểu rõ giá trị bản thân. Nàng đề cao khả năng của mình và không bao giờ thích an phận. Đối với những cô nàng mạnh mẽ, tốt hơn hết là đừng bao giờ ra điều kiện với cô ấy và bắt cô ấy phải lựa chọn. Bởi vì yêu thì cô ấy vẫn cứ yêu, mà theo đuổi mục đích riêng của mình thì cô ấy vẫn… cứ theo. Luôn biết hoạch định cuộc đời mình. Sẽ vô cùng khó nếu bạn có ý định khiến một cô nàng mạnh mẽ thay đổi lộ trình của cô ấy. Với những cô gái này, nếu người yêu không thể hiểu và ủng hộ, rất có thể cô ấy sẽ đổi người yêu chứ đổi kế hoạch cuộc đời mình chỉ để làm vừa lòng ai đó. Không tin và không cần đàn ông. Khác với mẫu phụ nữ khác, phụ nữ mạnh mẽ thường không bao giờ đặt niềm tin vào đàn ông và cũng không bao giờ cho phép bản thân dựa dẫm vào một người đàn ông nào đó. Bởi vì cô ấy luôn tỉnh táo, không đặt sự kỳ vọng của mình lên quá cao, cũng không hạ sự đề phòng xuống quá thấp để tự bảo vệ bản thân mình. Biết cách đối mặt với thất bại tình trường. Khi bạn được một cô gái mạnh mẽ theo đuổi, thì hãy lấy đó làm niềm hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu bạn không thực sự cảm thấy phù hợp và phải nói "không", thì cô ấy vẫn tôn trọng bạn và biết cách chấp nhận, vượt qua sự tổn thương. Không giới hạn bởi các định kiến xã hội. Chỉ cần cô ấy muốn thì sẽ làm. Chỉ cần cô ấy yêu thì cô ấy sẽ bất chấp tất cả mà bảo vệ cho tình yêu của mình. Những định kiến từ xã hội không đóng vai trò gì trong việc quyết định của tuýp phụ nữ mạnh mẽ cả. Có thể cô ấy sẽ nghe cho biết, chứ không nghe để làm theo. Không bao giờ chấp nhận mình là một phương án lựa chọn. Với những nàng mạnh mẽ, hoặc là không yêu, còn nếu yêu thì nàng phải là duy nhất của chàng. Sẽ không có bất cứ cô gái mạnh mẽ nào chấp nhận bản thân là một trong những phương án lựa chọn của đàn ông. Đã từng tổn thương vì tình yêu. Mặc dù cứng rắn, nhưng nếu đã đôi lần bị tổn thương bởi tình yêu, các nàng sẽ cảm thấy khó chấp nhận ai đó, cảm thấy việc yêu đương là không cần thiết khi bản thân vẫn có thể sống tốt một mình.

