Mặt đê sông Đáy nứt toác, cầu xây xong nhưng thiếu đường kết nối ở Ninh Bình

VOV.VN - Dự án nâng cấp đê hữu sông Đáy kết hợp đường giao thông đoạn Bái Đính đi Kim Sơn có tổng mức đầu tư khoảng 3.860 tỷ đồng, triển khai từ năm 2011. Sau gần 15 năm, nhiều cây cầu đã xây xong nhưng đường chưa thông, trong khi một số đoạn đê xuống cấp, sạt lở, khiến người dân lo lắng trước mùa mưa bão.