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Thứ Hai, 06:00, 19/10/2026

Mặt đê sông Đáy nứt toác, cầu xây xong nhưng thiếu đường kết nối ở Ninh Bình

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VOV.VN - Dự án nâng cấp đê hữu sông Đáy kết hợp đường giao thông đoạn Bái Đính đi Kim Sơn có tổng mức đầu tư khoảng 3.860 tỷ đồng, triển khai từ năm 2011. Sau gần 15 năm, nhiều cây cầu đã xây xong nhưng đường chưa thông, trong khi một số đoạn đê xuống cấp, sạt lở, khiến người dân lo lắng trước mùa mưa bão.
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Theo phản ánh của người dân tỉnh Ninh Bình, khi biết tuyến đê qua địa bàn được nâng cấp, mở rộng trong dự án đường Bái Đính - Kim Sơn, nhiều hộ dân từng rất phấn khởi, kỳ vọng có tuyến giao thông thuận lợi để phục vụ đi lại, sản xuất và giao thương. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, dự án dừng thi công khi hoàn thành đến vị trí xã Chất Bình mới (thuộc xã Hồi Ninh cũ). Những đoạn đê chưa được nâng cấp đồng bộ tiếp tục xuống cấp, có vị trí xuất hiện tình trạng sụt lún, nứt toác mặt đê và sạt lở. (Ảnh: Hai cầu lớn qua Trạm Bơm Quy Hậu và Cống Hậu)
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Ghi nhận dọc tuyến đê hữu Đáy qua xã Kim Sơn, nhiều đoạn đường thi công dang dở, mặt đường gồ ghề, đất đá lổn nhổn. Mùa nắng, bụi bặm ảnh hưởng đến sinh hoạt; khi mưa xuống, đường lầy lội, trơn trượt, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Đáng lo ngại, tình trạng hư hỏng trên tuyến đê khiến người dân lo lắng mỗi khi mùa mưa bão đến gần.
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Ông Nguyễn V. B., (người dân xã Kim Sơn) cho biết, trước đây người dân rất kỳ vọng tuyến đê được mở rộng thành trục giao thông quan trọng của tỉnh. Tại khu vực xã Kim Định cũ, nền đường đã được đắp mở rộng, cầu Cống Quạt cũng được xây dựng mới. Tuy nhiên, theo ông, khoảng năm 2021-2022, dự án bất ngờ dừng thi công, công nhân rút đi và từ đó không còn thấy hoạt động triển khai trở lại.
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“Vào mùa nắng, bụi mù mịt, đất đá lổn nhổn; mùa mưa, đường lầy lội, nước dâng cao khiến chúng tôi rất lo ngại. Điều đáng nói là cầu đã xây xong nhưng đường kết nối chưa hoàn thiện nên rất ít người và phương tiện qua lại, gây lãng phí”, ông B. phản ánh.
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Tương tự, ông Phạm V. N., người dân xã Kim Sơn, cho biết cầu tại khu vực Cống Hậu và cầu Trạm bơm Quy Hậu đã được đầu tư xây dựng, nhưng đường đê kết nối vẫn chưa hoàn thiện. Trong khi đó, một số đoạn đê nhỏ, chưa được tu bổ đồng bộ đã xuống cấp nghiêm trọng. Việc đi lại của người dân địa phương, đặc biệt là học sinh và những hộ thường xuyên di chuyển để phục vụ sản xuất nông nghiệp, gặp nhiều bất tiện.
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Thậm chí có đoạn qua xã Kim Sơn và Quang Thiện xuống cấp trầm trọng đến mức sạt lở.
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Mặt đê sụt lún, nứt toác phần thân.
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Khiến người dân vô cùng bức xúc và lo lắng trong sinh hoạt và sản xuất khi mùa mưa bão về.
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Không chỉ những đoạn đê chưa được nâng cấp gây khó khăn cho người dân, các đoạn tuyến đã thi công nhưng chưa kết nối toàn tuyến cũng chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng. Do ít người và phương tiện qua lại, một số đoạn đường trở nên vắng vẻ, cỏ mọc um tùm.
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Người dân tận dụng mặt đường để phơi nông sản, trồng cây hoặc phục vụ sinh hoạt.

 

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Một số công trình phụ trợ, điếm canh đê, cầu cống cũng được phản ánh có dấu hiệu xuống cấp sau thời gian dài chưa được khai thác đồng bộ. Thực trạng cầu đã xây dựng nhưng đường dẫn chưa hoàn thiện, tuyến đường chưa thông suốt đặt ra yêu cầu về việc rà soát tiến độ, chất lượng và phương án quản lý, bảo vệ các hạng mục đã đầu tư.
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Nhiều đoạn đường, cầu cống bắt đầu xuống cấp...
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Theo chính quyền địa phương, đơn vị thi công chưa bàn giao công trình đê cho địa phương quản lý. Việc đường giao thông kết nối còn dang dở, nhiều đoạn đê xuống cấp gây khó khăn cho công tác quản lý địa bàn, duy tu công trình và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai.
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Người dân cho biết, đã nhiều lần kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri, mong dự án sớm được tiếp tục triển khai và hoàn thành để đưa vào khai thác. Tuy nhiên, theo phản ánh tại địa phương, nhiều đoạn tuyến vẫn chưa được thi công trở lại, trong khi những bất cập về giao thông và tình trạng xuống cấp của đê chưa được giải quyết dứt điểm.
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Được biết, đê hữu Đáy nằm trong dự án nâng cấp đê hữu sông Hoàng Long và sông Đáy kết hợp đường giao thông đoạn Bái Đính đi Kim Sơn được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định số 214/QĐ-UB ngày 28/3/2011. Tuyến đường có chiều dài hơn 45 km, đi qua các địa bàn huyện - thị cũ như: Gia Viễn, Hoa Lư, thành phố Ninh Bình, Yên Khánh và Kim Sơn theo địa giới hành chính tại thời điểm triển khai.
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Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng kết nối các khu du lịch, di tích như chùa Bái Đính, quần thể danh thắng Tràng An, khu vực cố đô Hoa Lư, đồng thời tăng cường liên kết với các khu, cụm công nghiệp và vùng ven biển. Công trình từng được xác định là một trong những dự án đầu tư phát triển trọng điểm của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2020.
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Theo thông tin về kết luận thanh tra năm 2018, tổng mức đầu tư ban đầu của dự án khoảng 1.650 tỷ đồng, sau đó được điều chỉnh lên khoảng 3.860 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khoảng 15 năm kể từ khi khởi công, dự án vẫn chưa thể hoàn thành toàn tuyến. Nhiều hạng mục còn dang dở, một số đoạn đã thi công có dấu hiệu xuống cấp trong khi chưa được khai thác đồng bộ.
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Liên quan đến công tác quản lý dự án, kết quả kiểm toán được công bố năm 2020 đã chỉ ra một số hạn chế trong lựa chọn nhà thầu, lập và phê duyệt dự toán, khảo sát địa chất, thủy văn, đánh giá tình hình xói lở, thẩm định các gói thầu xây lắp và đánh giá khả năng huy động vốn. Những tồn tại được nêu càng đặt ra yêu cầu phải làm rõ nguyên nhân khiến dự án kéo dài, phương án bố trí vốn và trách nhiệm của các đơn vị liên quan. Đặc biệt, cần rà soát chất lượng các hạng mục đã xây dựng, xác định những vị trí đê hư hỏng để có phương án xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.
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Sau nhiều năm chờ đợi, điều người dân mong mỏi là một lộ trình hoàn thành dự án rõ ràng, cùng những giải pháp cụ thể để khắc phục các đoạn đê xuống cấp và đưa những cây cầu, tuyến đường đã đầu tư vào sử dụng hiệu quả. Bởi khi công trình vẫn dang dở, người dân tiếp tục chịu khó khăn trong sinh hoạt, sản xuất, còn nguồn lực đầu tư công hàng nghìn tỷ đồng chưa thể phát huy đầy đủ giá trị như kỳ vọng.
 
Văn Ngân/VOV.VN
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