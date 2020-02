Mâu thuẫn, chồng đánh vợ nguy kịch rồi treo cổ tự tử ​

Tối ngày 5/2, do mâu thuẫn với vợ, anh Nguyễn Văn Nguyên (40 tuổi), trú tại thôn 3, xã Thanh Thạch đã dùng hung khí đánh vợ là chị Hoàng Thị Mai (31 tuổi) trọng thương.

Ông nội và các con của gia đình bàng hoàng trước sự việc đau lòng.

Vào thời điểm này, anh Nguyên đã khóa trái cửa, mở tiếng nhạc lớn rồi đánh vợ nên hàng xóm không phát hiện ra. Khi biết được vụ việc, mọi người đến can ngăn và đưa chị Mai đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Tối cùng ngày, anh Nguyên đã treo cổ chết tại vườn nhà.



Chị Hoàng Thị Mai điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch với các vết thương như chấn thương sọ não, gãy xương hàm, xương cổ, xương sống, xương chậu và 2 tay cùng nhiều vết chém trên đầu và người.

Chị Mai đang được điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Ông Đoàn Xuân Long, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, gia đình nạn nhân có 3 con nhỏ, một cháu học lớp 4, cháu học lớp 3, một cháu còn học mẫu giáo. Hàng ngày Nguyên đi làm thợ hồ, còn chị Mai đi làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh mới về quê từ trước Tết.