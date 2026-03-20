Màu xanh trở lại Làng Pèng sau cơn lũ dữ

Thứ Sáu, 06:27, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Làng Pèng, thuộc thôn Khe Đóm, xã Phong Dụ Hạ, tỉnh Lào Cai trong những ngày giữa xuân, màu xanh cây cối đâm chồi trở lại. Hơn 5 tháng trước, trận lũ quét kinh hoàng do hoàn lưu bão số 10 đã xé toạc sự bình yên xóm nhỏ của những hộ dân người Dao đỏ nơi đây.

Nằm giữa những đồi quế xanh bạt ngàn bao đời yên ả, Làng Pèng có 14 hộ đồng bào dân tộc Dao đỏ sinh sống. Nhờ cây quế, cuộc sống của người dân nơi đây đã có nhiều khởi sắc, thu nhập ngày một khấm khá. Thế nhưng, trận lũ quét mà theo người dân nơi đây, từ lúc lập bản đến nay chưa từng hứng chịu một trận nào lớn và tàn khốc đến vậy đã phá đi sự bình yên vốn có.

Đến nay nhiều diện tích đất nông nghiệp ở Làng Phèng chưa khôi phục được.

Anh Bàn Tòn Kiều, người dân trong thôn kể, buổi tối đầu tháng 10 ấy, khi cả nhà đang chuẩn bị bữa cơm thì nghe tiếng nước đổ về ầm ầm, từ trên dồn thẳng xuống. Ngôi nhà xây kiên cố của gia đình anh phút chốc đổ sập, may mắn 6 thành viên trong gia đình đã kịp chạy lên đồi thoát thân.

Sau khi ở nhờ nhà người thân dưới trung tâm thôn, được nhà nước hỗ trợ 100 triệu đồng, gia đình anh Kiều quyết định mua lại một mảnh đất để an cư. Để tiết kiệm chi phí, gia đình anh đã tận dụng vớt lại chính những thân gỗ to bị dòng lũ quét cuốn về, xẻ ra để dựng lại nếp nhà. Mùa xuân này, cả nhà gia đình lại cùng bà con trong làng vác cuốc lên đồi, đào hố trồng quế, ươm lại mầm xanh với mong ước có cuộc sống ấm no trở lại.

Người dân mất rất nhiều công sức dọn ruộng để có thể cấy trồng lại.

"Toàn bộ diện tích đã bị mất trắng, thành lòng khe rồi. Bây giờ chúng tôi chỉ biết tự mình khắc phục được đến đâu hay đến đó thôi", anh Kiều nói.

Trận lũ đi qua, không chỉ tàn phá những đồi quế mà còn biến những triền ruộng màu mỡ thành những bãi cát đá, cây cối ngổn ngang. Vì vậy, bên cạnh việc xây dựng những mái ấm để an cư, người dân Làng Pèng đang nỗ lực khôi phục những thửa ruộng bậc thang để mang màu xanh ngô, lúa trở lại.

Ngôi nhà của ông Bàn Tiến Thắng tuy không bị dòng nước cuốn trôi hoàn toàn, nhưng toàn bộ sân bãi, tường rào, thóc ngô dự trữ cùng các loại máy móc nông cụ đã bị cuốn sạch. Ngoài ra, hơn 3 sào ruộng lúa đang chờ gặt của gia đình đã bị bùn đất bồi lấp không còn dấu vết. Mùa cấy trồng mới đến, ông Thắng cặm cụi nhặt những mẩu gỗ và rác trên ruộng rồi gom lại để đốt, chuẩn bị đất làm vụ mới. Ông Thắng chia sẻ: "Bồi lấp hết, bây giờ phải thuê máy xúc làm. Trước mắt là phải giải phóng mặt bằng, sau đó mới tính đến chuyện tu bổ và cấy lại. Hy vọng sẽ vớt vát được phần nào".

Gần đó, gia đình bà Triệu Thị Trắng cũng miệt mài nhặt nhạnh từng cành củi khô chất thành đống để đốt, dọn dẹp mặt bằng để cấy trồng.

"Hơn chục thửa ruộng bị lấp hết. Bây giờ thì đang đi thuê máy làm, giờ thì phải khắc phục thôi".

Bà Trắng lo lắng bên thửa ruộng của gia đình.

Ông Trần Đức Thịnh, Phó chủ tịch UBND xã Phong Dụ Hạ cho biết, ảnh hưởng của mưa lớn do hoàn lưu bão số 10 năm 2025 đã làm 17 hộ dân bị thiệt hại, bao gồm cả những hộ bị sập trôi hoàn toàn và những hộ phải di dời khẩn cấp. Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền địa phương, chỉ sau hai tháng, xã đã cơ bản hoàn thành việc bố trí đất ở và làm nhà cho bà con. Xã đã kiến nghị với tỉnh miễn giảm khoản thu tiền sử dụng đất đối với các hộ mất trắng tài sản phải di dời tái định cư, đồng thời tạo cơ chế hỗ trợ địa phương xây dựng các quỹ đất dự phòng tại những khu vực an toàn để sẵn sàng ứng phó khi có thiên tai.

Ông Thịnh cho biết, hiện nay, việc khôi phục diện tích nông nghiệp bị vùi lấp là một bài toán vượt quá khả năng tài chính của cấp xã và bà con, trong đó, riêng kinh phí để bóc lớp đất đá mà dòng lũ đổ về để khôi phục lại các thửa ruộng đã là rất lớn. Bà con nơi đây mong muốn tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ trợ, giúp bà con sớm khôi phục sinh kế.

"Đối với lại xã vùng cao như xã Phong Dụ Hạ đây thì diện tích ruộng nước không nhiều, thế nên là bà con rất là quý, trước mắt thì bà con cũng tự khắc phục, còn hiện tại thì cũng chưa có chính sách hỗ trợ về cái khắc phục ruộng đất bị vùi lấp. Cái này thì cũng đề nghị với tỉnh là có cái hướng dẫn cụ thể để làm sao trong năm 2026 và các năm tiếp theo địa phương có cơ sở để hỗ trợ cho người dân, sớm để bà con có sinh kế để tiếp tục sản xuất".

Cần nhiều hơn nữa những chính sách hỗ trợ nông dân vùng cao khôi phục sản xuất.

Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn để tái thiết toàn diện, nhưng với nỗ lực của người dân cùng sự hỗ trợ của chính quyền, tin rằng bình yên và no ấm sẽ sớm trở lại trên non cao Làng Pèng.

Bản làng hồi sinh sau lũ dữ

VOV.VN - Những mầm xanh đã vươn mình mạnh mẽ trên đồng đất vùng lũ; những trường học hư hỏng, ngập tràn bùn đất giờ rộn rã tiếng học sinh nô đùa và trong câu chuyện của những gia đình phải dựng lại nhà cửa, tái định cư tại nơi ở mới lấp lánh niềm hy vọng và khát vọng hồi sinh.

Đinh Tuấn/VOV - Tây Bắc
Tag: làng pèng thôn Khe Đóm xã Phong Dụ Hạ tỉnh Lào Cai màu xanh trở lại sau lũ dữ
Xuân mới trên bản Sa Ná: Từ ký ức lũ dữ đến hành trình hồi sinh bền bỉ

VOV.VN - Sáu năm sau trận lũ quét kinh hoàng, bản Sa Ná, xã Na Mèo, Quan Sơn cũ, tỉnh Thanh Hóa khoác lên mình diện mạo mới. Giữa sắc đào, sắc mận ngày xuân, những mái nhà khang trang, con đường bê tông, lớp học mới dựng lên, viết tiếp hành trình hồi sinh, dựng xây cuộc sống bền vững nơi vùng cao.

VOV.VN - Sáu năm sau trận lũ quét kinh hoàng, bản Sa Ná, xã Na Mèo, Quan Sơn cũ, tỉnh Thanh Hóa khoác lên mình diện mạo mới. Giữa sắc đào, sắc mận ngày xuân, những mái nhà khang trang, con đường bê tông, lớp học mới dựng lên, viết tiếp hành trình hồi sinh, dựng xây cuộc sống bền vững nơi vùng cao.

Nhà sập xuống sông, ruộng vùi trong cát, người dân hạ du Vu Gia gượng dậy sau lũ

VOV.VN - Trận lũ cuối tháng 10 cuốn trôi nhà cửa, vườn tược và gần như toàn bộ sinh kế của người dân các xã Hà Nha và Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam trước đây), hiện người dân hạ du Vu Gia đang gượng dậy sau lũ.

VOV.VN - Trận lũ cuối tháng 10 cuốn trôi nhà cửa, vườn tược và gần như toàn bộ sinh kế của người dân các xã Hà Nha và Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam trước đây), hiện người dân hạ du Vu Gia đang gượng dậy sau lũ.

Phát huy sáng kiến nhỏ, giúp đồng bào an toàn trong lũ dữ

VOV.VN - Những sáng kiến nhỏ, tổ chức đúng lúc, có thể làm nên kỳ tích và cứu được mạng người trong dòng nước dữ.Tiến sĩ, kiến trúc sư Tô Kiên, chuyên gia quy hoạch và thiết kế đô thị, từng nghiên về quy hoạch phòng chống thiên tai và ông Đinh Bá Vinh - kiến trúc sư trưởng của chương trình Nhà chống lũ cùng bàn luận.

VOV.VN - Những sáng kiến nhỏ, tổ chức đúng lúc, có thể làm nên kỳ tích và cứu được mạng người trong dòng nước dữ.Tiến sĩ, kiến trúc sư Tô Kiên, chuyên gia quy hoạch và thiết kế đô thị, từng nghiên về quy hoạch phòng chống thiên tai và ông Đinh Bá Vinh - kiến trúc sư trưởng của chương trình Nhà chống lũ cùng bàn luận.

