Máy bay 2 lần hạ cánh bất thành, Vietnam Airlines chính thức lên tiếng

Liên quan đến việc máy bay Vietnam Airlines 2 lần hạ cánh bất thành tại sân bay Đà Nẵng, chiều tối ngày 15/10, đại diện hãng bay này đã chính thức lên tiếng để làm sáng tỏ vụ việc.

Sau khi đã tiếp cận lần hai mà không thể do thời tiết xấu, máy bay buộc phải bay đi sân bay dự bị để tiếp nhiên liệu - Ảnh minh họa.

Theo đại diện Vietnam Airlines, chuyến bay VN138 khai thác bằng máy bay Airbus A321 cất cánh từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 18 giờ 35 phút vào ngày 14/10 và dự kiến hạ cánh tại Đà Nẵng lúc 19 giờ 56 phút cùng ngày.



Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết xấu ở sân bay Đà Nẵng nên sau khi máy bay hạ độ cao, tiếp cận để hạ cánh 2 lần nhưng không thành công, tổ lái đã quyết định chuyển hướng và đáp xuống sân bay Phú Bài (Huế) lúc 20 giờ 36 phút, chờ thời tiết tại Đà Nẵng đảm bảo an toàn khai thác.

Tại đây, máy bay đã được tiếp thêm nhiên liệu, cất cánh trở lại lúc 21 giờ 32 phút và hạ cánh an toàn tại Đà Nẵng lúc 22 giờ 3 phút.

“An toàn tuyệt đối cho hành khách và chuyến bay luôn được Vietnam Airlines đặt lên hàng đầu. Để đảm bảo an toàn hàng không, tổ lái chuyến bay đã tuân thủ chặt chẽ quy trình khai thác, nhanh chóng chuyển hướng máy bay hạ cánh tại sân bay dự bị khi không thể hạ cánh tại sân bay chính thức theo kế hoạch,” đại diện Vietnam Airlines cho hay.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines cũng bày tỏ rất lấy làm tiếc trong trường hợp phải thay đổi kế hoạch khai thác do thời tiết xấu để đảm bảo an toàn tuyệt đối và mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong tình huống ngoài mong muốn này.

Công ty Quản lý bay khẳng định thông tin không chính xác

Liên quan đến thông tin máy bay Vietnam Airlines 2 lần hạ cánh chạm đường băng sân bay Đà Nẵng rồi lại buộc phải bay lên, chiều nay (15/10), Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam Phạm Việt Dũng khẳng định: "Thông tin trên là thất thiệt".

“Đúng là chuyến bay VN138 của Vietnam Airlines cất cánh từ TP.HCM lúc 17h20 chiều qua đã phải chuyển hướng hạ cánh đi sân bay Phú Bài sau 2 lần tiếp cận hạ cánh không thành công. Tuy nhiên, thông tin máy bay chạm đường băng rồi bay lên là không đúng”, ông Dũng cho biết,



Theo ông Dũng, lần đầu tiên, khi đang tiếp cận hạ cánh, tổ lái đã quyết định bay lại do điều kiện hạ cánh không ổn định. Máy bay lúc này chưa tiếp đất. Sau khi bay vòng để tiếp cận hạ cánh lần hai, lúc này, do trời mưa rất to, thời tiết xấu không thể hạ cánh nên tổ lái quyết định không hạ cánh nữa mà bay đi sân bay dự bị là Phú Bài.

“Trong Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, lái trưởng là người quyết định cuối cùng trong mọi tình huống để đảm bảo an toàn cho chuyến bay. Hơn nữa, theo quy định, sau khi đã tiếp cận lần hai mà không thể do thời tiết xấu, máy bay buộc phải bay đi sân bay dự bị để tiếp nhiên liệu. Chuyến bay này sau đó đã quay trở lại Đà Nẵng khi điều kiện thời tiết đã tốt lên”, ông Dũng cho hay.

Trước đó, một số thông tin chưa kiểm chứng về việc hạ cánh của chuyến bay này được đưa lên mạng xã hội cho rằng máy bay này đã 2 lần chạm đường băng nhưng không lại bay vút lên cao sau đó mới bay ra sân bay Phú Bài (Thừa Thiên - Huế)./.