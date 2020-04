Máy xét nghiệm Covid-19 đang sử dụng tại Lào Cai là đi xin và đi mượn

Trước những “lùm xùm” liên quan đến việc mua sắm thiết bị y tế ở một số tỉnh thành khác, trao đổi với phóng viên VOV, ông Nguyễn Văn Sửu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai cho biết, toàn bộ hệ thống máy móc xét nghiệm Covid-19 mà Lào Cai đang sử dụng, thậm chí cả hóa chất, sinh phẩm cũng đang được các doanh nghiệp chia sẻ và hỗ trợ.

Ông Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai cũng khẳng định điều này và cho biết, do nhu cầu cấp thiết trong việc lấy mẫu xét nghiệm đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh ở địa phương tuyến đầu biên giới, đại diện ngành y tế Lào Cai đã đặt vấn đề với các doanh nghiệp. Hiện tại, 2 doanh nghiệp Tâm Việt và An Việt đang hỗ trợ ngành y tế Lào Cai thực hiện nhiệm vụ này.

Toàn bộ xét nghiệm Covid-19 tại Lào Cai đều đang nhờ máy móc đi xin và đi mượn.

Cụ thể, doanh nghiệp Tâm Việt cho tỉnh Lào Cai mượn 1 máy xét nghiệm khẳng định Covid-19 bằng công nghệ Real-time PCR.

Còn doanh nghiệp An Việt thì hỗ trợ tỉnh Lào Cai cả hệ thống gồm máy xét nghiệm khẳng định Covid-19 cũng dùng công nghệ Real-time PCR và máy tách chiết, tổng trị giá 3,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, do máy xét nghiệm của An Việt chưa nằm trong danh mục được công nhận đạt chuẩn nên Lào Cai chỉ đang dùng với mục đích sàng lọc mẫu.

Giám đốc sở Y tế Lào Cai Hoàng Quốc Hương cũng khẳng định: “Sở đã tính đến việc mua máy nhưng qua bàn bạc chưa thống nhất nên tạm dừng”.

Trước đó, ngành y tế Lào Cai được các chuyên gia của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn xây dựng hoàn thiện phòng xét nghiệm, trang thiết bị và đào tạo nhân lực. Tới cuối tháng 3/2020, được Bộ Y tế cho phép, công nhận đủ điều kiện thực hiện độc lập kỹ thuật xét nghiệm và khẳng định đối với các mẫu bệnh phẩm nghi mắc Covid-19 cùng với 21 phòng xét nghiệm khác trong toàn quốc.

Lũy kế đến thời điểm hiện tại, Lào Cai đã tự tổ chức xét nghiệm được 3.000 mẫu, hỗ trợ tỉnh bạn Lai Châu xét nghiệm 300 mẫu nhờ hệ thống máy móc đi xin và đi mượn. Lào Cai hiện cũng có 2 nhóm cán bộ làm nhiệm vụ xét nghiệm thay vì 1 nhóm như ban đầu, việc lấy mẫu cũng đã được triển khai mở rộng xuống tuyến huyện thị./.