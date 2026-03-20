Mẹ hiến thận cứu con: Ca ghép đầu tiên thành công tại Nhi đồng 1

Bệnh nhi là K.T.P (14 tuổi, ngụ Đồng Nai), được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối vào tháng 6/2025 sau khi xuất hiện các triệu chứng phù mặt, bầm da, lượng nước tiểu giảm. Từ thời điểm đó, bệnh nhi phải điều trị thay thế thận bằng phương pháp lọc màng bụng liên tục để duy trì sự sống.

Trước đó, bệnh nhi từng mắc xuất huyết giảm tiểu cầu khi 4 tuổi, điều trị tại bệnh viện ở Đồng Nai nhưng không ghi nhận bệnh lý thận. Trong quá trình điều trị, em đã được truyền hồng cầu 2 lần tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Y bác sĩ động viên người mẹ (Ảnh: BVCC)

Trước diễn tiến nặng của bệnh, mẹ ruột của bệnh nhi đã tự nguyện đăng ký hiến thận. Qua quá trình đánh giá toàn diện, các bác sĩ xác định người mẹ đủ điều kiện hiến tạng.

Ngày 5/3/2026, ê kíp Bệnh viện Nhi đồng 1, với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Chợ Rẫy, đã tiến hành ca ghép thận. Người hiến được phẫu thuật lấy thận trước, sau đó tiến hành ghép cho bệnh nhi. Ca mổ diễn ra trong nhiều giờ và hoàn tất an toàn.

Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện ca phẫu thuật dưới sự hỗ trợ của chuyên gia từ Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: BVCC)

Sau ghép, bệnh nhi được theo dõi, chăm sóc tích cực tại khu hồi sức và phòng cách ly chuyên biệt. Chỉ sau vài ngày, chức năng thận cải thiện rõ rệt, các chỉ số xét nghiệm dần trở về bình thường. Đến ngày 16/3, bệnh nhi đã đủ điều kiện xuất viện. Sức khỏe người hiến thận cũng ổn định sau phẫu thuật.

Theo BS Nguyễn Đức Quang, hiện khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Nhi đồng 1 đang quản lý 31 trường hợp suy thận mạn giai đoạn cuối, trong đó phần lớn phải điều trị bằng lọc màng bụng hoặc lọc máu chu kỳ. Việc triển khai thành công ca ghép thận đầu tiên mở ra thêm cơ hội điều trị triệt để cho các bệnh nhi.

TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 - cho biết, để thực hiện ca ghép này, đơn vị đã có quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều năm, bao gồm đào tạo nhân lực, hoàn thiện quy trình chuyên môn và phối hợp với các trung tâm ghép tạng lớn. Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục triển khai thường quy kỹ thuật ghép thận, hướng tới phát triển thành trung tâm ghép tạng nhi khoa tại khu vực phía Nam.