Mẹ hiến thận cứu con: Ca ghép đầu tiên thành công tại Nhi đồng 1

Thứ Sáu, 22:34, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 20/3, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM thông tin về ca ghép thận đầu tiên được thực hiện thành công tại bệnh viện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng nhi khoa.

Bệnh nhi là K.T.P (14 tuổi, ngụ Đồng Nai), được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối vào tháng 6/2025 sau khi xuất hiện các triệu chứng phù mặt, bầm da, lượng nước tiểu giảm. Từ thời điểm đó, bệnh nhi phải điều trị thay thế thận bằng phương pháp lọc màng bụng liên tục để duy trì sự sống.

Trước đó, bệnh nhi từng mắc xuất huyết giảm tiểu cầu khi 4 tuổi, điều trị tại bệnh viện ở Đồng Nai nhưng không ghi nhận bệnh lý thận. Trong quá trình điều trị, em đã được truyền hồng cầu 2 lần tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Y bác sĩ động viên người mẹ (Ảnh: BVCC)

Trước diễn tiến nặng của bệnh, mẹ ruột của bệnh nhi đã tự nguyện đăng ký hiến thận. Qua quá trình đánh giá toàn diện, các bác sĩ xác định người mẹ đủ điều kiện hiến tạng.

Ngày 5/3/2026, ê kíp Bệnh viện Nhi đồng 1, với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Chợ Rẫy, đã tiến hành ca ghép thận. Người hiến được phẫu thuật lấy thận trước, sau đó tiến hành ghép cho bệnh nhi. Ca mổ diễn ra trong nhiều giờ và hoàn tất an toàn.

Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện ca phẫu thuật dưới sự hỗ trợ của chuyên gia từ Bệnh viện Chợ Rẫy  (Ảnh: BVCC)

Sau ghép, bệnh nhi được theo dõi, chăm sóc tích cực tại khu hồi sức và phòng cách ly chuyên biệt. Chỉ sau vài ngày, chức năng thận cải thiện rõ rệt, các chỉ số xét nghiệm dần trở về bình thường. Đến ngày 16/3, bệnh nhi đã đủ điều kiện xuất viện. Sức khỏe người hiến thận cũng ổn định sau phẫu thuật.

Theo BS Nguyễn Đức Quang, hiện khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Nhi đồng 1 đang quản lý 31 trường hợp suy thận mạn giai đoạn cuối, trong đó phần lớn phải điều trị bằng lọc màng bụng hoặc lọc máu chu kỳ. Việc triển khai thành công ca ghép thận đầu tiên mở ra thêm cơ hội điều trị triệt để cho các bệnh nhi.

Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện ca phẫu thuật dưới sự hỗ trợ của chuyên gia từ Bệnh viện Chợ Rẫy  (Ảnh: BVCC)

TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 - cho biết, để thực hiện ca ghép này, đơn vị đã có quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều năm, bao gồm đào tạo nhân lực, hoàn thiện quy trình chuyên môn và phối hợp với các trung tâm ghép tạng lớn. Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục triển khai thường quy kỹ thuật ghép thận, hướng tới phát triển thành trung tâm ghép tạng nhi khoa tại khu vực phía Nam.

Cậu bé hồi sinh sau hơn 2 năm chờ ghép thận

VOV.VN - Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM cho biết, vào ngày 9/1, bệnh nhi L.T.C., 13 tuổi, đã hồi sinh nhờ ghép quả thận từ một người đàn ông chết não hiến tạng và được xuất viện sau 2 tuần ghép tạng.

Kim Dung - CTV Tuyết Dư/VOV-TPHCM
Suy thận đang trẻ hoá: Nhiều ca do biến chứng từ viêm cầu thận IgA
Suy thận đang trẻ hoá: Nhiều ca do biến chứng từ viêm cầu thận IgA

VOV.VN - Trong hơn 1.000 ca sinh thiết thận, có 300 bệnh nhân là người trẻ, trong đó 70% mắc viêm cầu thận IgA, nhưng phần lớn không biết mình mắc bệnh. Các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cảnh báo, đây là nguyên nhân phổ biến khiến người trẻ phải lọc máu sớm.

Suy thận đang trẻ hoá: Nhiều ca do biến chứng từ viêm cầu thận IgA

Suy thận đang trẻ hoá: Nhiều ca do biến chứng từ viêm cầu thận IgA

VOV.VN - Trong hơn 1.000 ca sinh thiết thận, có 300 bệnh nhân là người trẻ, trong đó 70% mắc viêm cầu thận IgA, nhưng phần lớn không biết mình mắc bệnh. Các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cảnh báo, đây là nguyên nhân phổ biến khiến người trẻ phải lọc máu sớm.

Bệnh viện ở TP.HCM quá tải bệnh nhân chạy thận
Bệnh viện ở TP.HCM quá tải bệnh nhân chạy thận

VOV.VN -  TP.HCM có 39 cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế và 8 đơn vị trực thuộc bộ, ngành có triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo. Để đáp ứng nhu cầu lọc thận cho bệnh nhân, mỗi bệnh viện đều phải tổ chức nhiều ca chạy thận trong ngày. Tuy nhiên, hiện có những bệnh viện đang rơi vào tình trạng quá tải.

Bệnh viện ở TP.HCM quá tải bệnh nhân chạy thận

Bệnh viện ở TP.HCM quá tải bệnh nhân chạy thận

VOV.VN -  TP.HCM có 39 cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế và 8 đơn vị trực thuộc bộ, ngành có triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo. Để đáp ứng nhu cầu lọc thận cho bệnh nhân, mỗi bệnh viện đều phải tổ chức nhiều ca chạy thận trong ngày. Tuy nhiên, hiện có những bệnh viện đang rơi vào tình trạng quá tải.

Lần đầu tiên phẫu thuật nội soi cứu bệnh nhân ung thư thận có chồi bướu
Lần đầu tiên phẫu thuật nội soi cứu bệnh nhân ung thư thận có chồi bướu

VOV.VN - Khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân bị ung thư thận có chồi bướu trong tĩnh mạch chủ, bằng phương pháp phẫu thuật nội soi kinh điển. Đây được xem là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam mắc bệnh lý nói trên được điều trị bằng phương pháp này.

Lần đầu tiên phẫu thuật nội soi cứu bệnh nhân ung thư thận có chồi bướu

Lần đầu tiên phẫu thuật nội soi cứu bệnh nhân ung thư thận có chồi bướu

VOV.VN - Khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân bị ung thư thận có chồi bướu trong tĩnh mạch chủ, bằng phương pháp phẫu thuật nội soi kinh điển. Đây được xem là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam mắc bệnh lý nói trên được điều trị bằng phương pháp này.

