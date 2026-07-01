Mẹo tẩy vết ố vàng trên quần áo trắng rất đơn giản

Quần áo trắng luôn mang đến cảm giác sạch sẽ, thanh lịch và dễ phối đồ. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, nhiều người gặp tình trạng quần áo xuất hiện các vết ố vàng ở cổ áo, tay áo, nách hoặc trên bề mặt vải. Những vết bẩn này không chỉ làm mất thẩm mỹ mà còn khiến trang phục trông cũ kỹ dù vẫn còn mới.

Các loại áo sơ mi trắng, áo thun trắng là những trang phục dễ bị ố vàng nhất. (Ảnh minh họa)

Thay vì vội vàng bỏ đi hoặc thay mới, người dùng hoàn toàn có thể áp dụng một số mẹo tẩy vết ố vàng đơn giản ngay tại nhà để giúp quần áo trắng lấy lại vẻ sáng sạch như ban đầu.

Vì sao quần áo trắng dễ xuất hiện vết ố vàng?

Nguyên nhân phổ biến nhất gây ra hiện tượng ố vàng trên quần áo trắng là do mồ hôi, dầu nhờn từ cơ thể và bụi bẩn tích tụ lâu ngày.

Ngoài ra, việc sử dụng nước xả vải quá nhiều, bảo quản quần áo trong môi trường ẩm thấp hoặc phơi không đúng cách cũng có thể khiến sợi vải chuyển màu theo thời gian.

Đặc biệt, các loại áo sơ mi trắng, áo thun trắng hoặc đồng phục thường xuyên tiếp xúc với cơ thể là những trang phục dễ bị ố vàng nhất.

Sử dụng baking soda để đánh bay vết ố

Baking soda được xem là một trong những nguyên liệu tẩy rửa tự nhiên hiệu quả và an toàn. Để xử lý vết ố vàng, người dùng chỉ cần trộn baking soda với một lượng nước vừa đủ để tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó thoa trực tiếp lên khu vực bị ố và để khoảng 30 phút trước khi giặt lại bằng nước sạch.

Baking soda có khả năng làm sạch nhẹ nhàng, giúp loại bỏ các vết bẩn bám trên sợi vải mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng quần áo.

Chanh tươi giúp làm trắng quần áo tự nhiên

Axit citric trong chanh có tác dụng tẩy sạch các vết ố vàng và khử mùi hiệu quả. Người dùng có thể vắt nước cốt chanh trực tiếp lên vị trí cần làm sạch, sau đó phơi dưới ánh nắng mặt trời khoảng một đến hai giờ trước khi giặt lại.

Ngoài ra, việc cho vài lát chanh vào nước nóng rồi ngâm quần áo trong khoảng 30 phút cũng là mẹo được nhiều người nội trợ áp dụng để phục hồi độ trắng sáng cho trang phục.

Sử dụng giấm trắng để tẩy ố

Giấm trắng là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều gia đình và có khả năng làm sạch đáng kể các vết ố vàng.

Để thực hiện, hãy pha giấm trắng với nước theo tỷ lệ phù hợp rồi ngâm quần áo từ 30 đến 60 phút trước khi giặt. Axit nhẹ trong giấm sẽ giúp hòa tan các cặn bẩn tích tụ trên sợi vải. Không chỉ giúp loại bỏ vết ố, giấm trắng còn có tác dụng khử mùi và làm mềm quần áo một cách tự nhiên.

Oxy già giúp xử lý các vết ố cứng đầu

Đối với những vết ố vàng tồn tại lâu ngày, oxy già là lựa chọn đáng cân nhắc. Người dùng có thể pha oxy già với nước theo tỷ lệ thích hợp rồi ngâm quần áo trong khoảng 20 đến 30 phút. Sau đó giặt lại bằng bột giặt thông thường.

Tuy nhiên, trước khi áp dụng trên toàn bộ trang phục, nên thử ở một góc nhỏ để đảm bảo chất liệu vải không bị ảnh hưởng.

Kết hợp nước rửa chén và baking soda

Ít người biết rằng nước rửa chén có khả năng hòa tan dầu mỡ rất tốt, trong khi baking soda giúp làm sạch các vết bẩn bám sâu trên sợi vải.

Đối với những vết ố vàng tồn tại lâu ngày, oxy già là lựa chọn đáng cân nhắc. (Ảnh minh họa)

Trộn hai nguyên liệu này thành hỗn hợp đặc rồi thoa lên khu vực bị ố vàng, đặc biệt là vùng cổ áo và nách áo. Sau khoảng 20 phút, dùng bàn chải mềm chà nhẹ rồi giặt sạch.

Phương pháp này thường mang lại hiệu quả cao đối với các vết bẩn do mồ hôi và dầu nhờn gây ra.

Phơi và bảo quản quần áo đúng cách

Bên cạnh việc xử lý các vết ố vàng, người dùng cũng cần chú ý đến cách bảo quản quần áo để hạn chế tình trạng tái diễn.

Sau khi giặt, nên phơi quần áo ở nơi thông thoáng, có ánh nắng tự nhiên vừa phải. Tránh cất giữ quần áo khi còn ẩm vì đây là nguyên nhân khiến nấm mốc và các vết ố xuất hiện. Ngoài ra, cần vệ sinh tủ quần áo định kỳ để hạn chế hơi ẩm và bụi bẩn tích tụ.

Những vết ố vàng trên quần áo trắng là tình trạng phổ biến nhưng hoàn toàn có thể xử lý bằng các nguyên liệu quen thuộc như baking soda, chanh, giấm trắng hay oxy già. Việc áp dụng đúng phương pháp không chỉ giúp quần áo lấy lại vẻ trắng sáng mà còn kéo dài thời gian sử dụng trang phục.