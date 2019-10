Miền Trung chuẩn bị ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Nằm trong vùng thường bị ngập sâu khi có mưa lũ, bà Nguyễn Thị Thành ở thôn An Chỉ Tây, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi luôn chuẩn bị lương thực, thực phẩm khi nghe dự báo xảy ra mưa lũ.

Miền Trung ứng phó mưa lớn.

Huyện Nghĩa Hành là “rốn” lũ của tỉnh Quảng Ngãi. Khi xảy ra mưa lớn, hàng trăm hộ dân sống dọc sông Vệ, sông Phước Giang bị ngập sâu. Ông Lê Quang Nhu, Phó Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Nghĩa Hành cho biết, từ chiều 28/10 và sáng 29/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã kiểm tra một số điểm xung yếu ở các địa phương thường xảy ra ngập sâu; nhắc nhở người dân sẵn sàng đối phó với áp thấp nhiệt đới.

Ngoài phương án di dời dân, tỉnh Quảng Ngãi còn quan tâm đến an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện khi có mưa lũ xảy ra. Ông Dương Văn Tô, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Vấn đề là phải đảm bảo an toàn công trình tập trung, các công trình hồ chứa, thủy điện Đắc Rinh, Nước Trong. Các địa phương đều phải chuẩn bị và đảm bảo an toàn”.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cũng vừa cho biết, một ngư dân của tỉnh này gặp nạn đã được đưa vào đảo Song Tử Tây để được hỗ trợ y tế. Nạn nhân là Võ Hữu Hoàng (24 tuổi), trú xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, chủ tàu cá BĐ 97991, công suất 929 CV. Lúc 1h ngày 27/10, tàu cá này cùng 14 ngư dân đang hoạt động tại vùng biển cách đảo Song Tử Tây khoảng 120 hải lý thì anh Hoàng bị té ngã, bị thương ở vai trái, mất nhiều máu. Hiện anh Hoàng đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định.

Tỉnh Bình Định hiện có 237 tàu với gần 1.900 lao động đang nằm trong vùng nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới. Ông Phan Trọng Hổ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định khẳng định: “Chúng tôi đã kiểm tra các dòng chảy, đập dâng trên sông, khơi thông dòng chảy. Một số công trình đang xây dựng đang xây dựng chúng tôi cũng kiểm tra và kiểm tra vật tư tại chỗ”./.