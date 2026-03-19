Mở không gian phát triển cho Thủ đô: Cử tri kỳ vọng những cây cầu, hầm vượt sông Hồng mới

Trước thực trạng đó, những dự án hạ tầng vượt sông Hồng mới, bao gồm các cây cầu và đặc biệt là dự án hầm đường bộ, đang được xem là chìa khóa chiến lược. Đây cũng chính là một trong những vấn đề được cử tri Thủ đô đặc biệt quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng sau kỳ bầu cử vừa qua.

Nguyễn Hoàng Anh, học sinh đi qua khu vực nút giao Lĩnh Nam-Nguyễn Khoái- Thúy Lĩnh mong sớm hoàn thiện dự án mở rộng đường, cải tạo giao thông để an toàn hơn

Kỳ vọng hầm vượt sông giải bài toán an toàn giao thông

Dự án đường Lĩnh Nam mở rộng đã hoàn thành một phần ở đoạn đầu dốc Lĩnh Nam giao với vành đai 3 (Hà Nội). Tuy nhiên, ở phía trên đê Nguyễn Khoái, nút giao về phía dốc Thúy Lĩnh, hiện trạng giao thông vẫn chật hẹp và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Các xe trọng tải lớn, xe container từ cầu Thanh Trì xuống các bến cảng, bãi sông, đều lưu thông qua khu vực này.

Những học sinh như Nguyễn Hoàng Anh, đạp xe qua nút giao bên cạnh những phương tiện cơ giới khổng lồ, luôn cảm thấy bất an. Khi biết thông tin Hà Nội có dự án tham vọng là xây hầm vượt sông Hồng với điểm đầu là ngã ba Lĩnh Nam – đê Nguyễn Khoái nối với Bát Tràng bên kia sông, cậu học sinh này tỏ ra rất kỳ vọng.

Hai điểm đầu cuối của hầm vượt sông Hồng từ Lĩnh Nam-Nguyễn Khoái sang Giáp Hải-Lý Thánh Tông (Bát Tràng).

"Em nghĩ có dự án thì sẽ an toàn hơn vì ở đây chủ yếu là các xe tải to đi lại với cả đường xa, tắc. Em cũng hay đi muộn vì đường tắc thì cũng mong là đường mới, hầm mới sẽ giúp giảm tải giao thông tắc giao thông ở đây hơn".

Sống ngay tại "điểm nóng" này, chị Thúy Hiền, một cư dân dốc Thúy Lĩnh bày tỏ mong mỏi dự án mở rộng đường, xây hầm vượt sông sớm được triển khai: “Mở rộng thêm đường thì tốt thôi. Nếu mức đền bù của Nhà nước thỏa đáng, khi cần nhường đất cho dự án thì chúng tôi sẵn sàng đi”.

Với lưu lượng xe lưu thông hàng ngày quá tải trên vành đai 3 – cầu Thanh Trì như hiện nay, việc mở rộng và xây dựng hầm đường bộ vượt sông Hồng, nối từ nút giao Lĩnh Nam sang khu vực Bát Tràng được đánh giá là lối thoát mang tính chiến lược.

Anh Tạ Sĩ Thành, một người dân kinh doanh tại tổ 22, dốc Thúy Lĩnh, chia sẻ góc nhìn thực tế của mình: “Tôi cũng sẽ ủng hộ thôi, chỉ mong muốn làm sao phát triển đồng bộ cho tương lai thế hệ sau này của các con các cháu đi lại thuận lợi hơn giữa các hướng Bắc-Nam-Đông Bắc thì rất tốt”.

Cử tri Nguyễn Văn Dần sẵn sàng bàn giao mặt bằng khi Nhà nước có chính sách đền bù, tái định cư hợp lý

Để các dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn được triển khai, công tác giải phóng mặt bằng luôn là khâu then chốt. Dù việc di dời, nhường đất cho dự án sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt quen thuộc, nhưng nhiều cử tri vẫn bày tỏ sự đồng thuận cao.

Ông Nguyễn Văn Dần, cử tri tổ 27 phường Lĩnh Nam khẳng định sự ủng hộ của người dân đối với chủ trương phát triển của Thành phố: "Đại biểu nào làm cũng được, miễn là làm cho dân, vì dân, để dân có cuộc sống bình yên, đỡ khổ. Về phương tiện, về cầu, hầm, Nhà nước làm được là tốt nhưng mà đảm bảo đời sống cho dân là một cái điều then chốt".

Mở rộng không gian, giảm tải vành đai 3

Không chỉ khu vực Lĩnh Nam, phía Nam Hà Nội cũng đang chờ đợi dự án cầu Ngọc Hồi. Cây cầu này trong tương lai không chỉ tạo cơ hội giải tỏa áp lực giao thông, mà còn mang sứ mệnh mở rộng không gian phát triển, tạo động lực kinh tế mới cho cả khu vực. Sự mong mỏi tiến độ dự án được triển khai nhanh chóng là tâm tư chung của nhiều người dân nơi đây.

Ông Nguyễn Văn Loan, cử tri xã Kim Đức chia sẻ: "Chủ trương của nhà nước, nếu mà có cái cây cầu này thì rất là thuận tiện cho thứ nhất là giao thông, hai nữa là cũng văn minh, cũng đẹp như bộ mặt của Văn Đức... Nói chung là người dân thì bao giờ cũng muốn càng làm nhanh càng tốt chứ bây giờ cứ để dàn trải ra, nhiều cái nó cũng lãng phí."

Niềm tin, sự phấn khởi cũng có thể dễ dàng nhận thấy ở ông Trần Văn Nhâm khi nhắc đến dự án cầu Ngọc Hồi: "Cầu Ngọc Hồi này hôm mà chúng tôi được dự án gọi xuống xã ở dưới thôn giải trình về cái cầu này rộng bao mét rồi. Cầu ở trên ấy là hai bên đường cánh gà là đẹp rồi mà. Nhìn là sướng rồi, tôi mong làm càng nhanh càng tốt."

Để giải quyết triệt để bài toán giao thông và đánh thức tiềm năng hai bên bờ sông, theo quy hoạch giao thông Thủ đô, trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, Hà Nội dự kiến sẽ khởi công hàng loạt dự án vượt sông Hồng trọng điểm.

Thành phố Hà Nội sẽ có tổng số 22 cây cầu, hầm vượt sông Hồng, trong đó, đã đầu tư xây dựng 9 cầu. Đáng chú ý là trong năm 2026, thành phố bổ sung triển khai hai đoạn hầm vượt sông ở phía Bắc từ Khu đô thị Ciputra sang xã Vĩnh Thanh và phía Nam từ đường Lĩnh Nam giao Nguyễn Khoái sang đường Lý Thánh Tông giao với đường Giáp Hải (xã Bát Tràng). Cùng với đó là 2 cây cầu Khuyến Lương nối từ Tam Trinh –vành đai 3 sang đường di sản Hưng Yên; cầu Phú Xuyên nối quốc lộ 1A sang nút giao Yên Mỹ với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Hà Nội dự kiến có 22 cây cầu, hầm vượt sông trong quy hoạch. Trong năm 2025 đã khởi công 7 cây cầu, năm 2026 bổ sung thêm 4 cầu, hầm vượt sông Hồng.

Bên cạnh đó là 7 cây cầu đã được khởi công trong năm 2025 gồm: Cầu Tứ Liên kết nối khu vực Tây Hồ với Đông Anh; Cầu Trần Hưng Đạo nối Hoàn Kiếm với Long Biên; Cầu Ngọc Hồi thuộc tuyến Vành đai 3,5 nối Thanh Trì với Gia Lâm; Cầu Thượng Cát thuộc Vành đai 3,5 nối Bắc Từ Liêm với Đông Anh; cầu Vân Phúc, cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở.

Chuyên gia giao thông, Tiến sĩ Phan Lê Bình nhận định: “Với quyết tâm của thành phố xây những cây cầu mới, tôi đánh giá cao. Nếu xây được hai cây cầu nội đô Tứ Liên, Trần Hưng Đạo sẽ mở ra không gian phát triển rất tốt cho Đông Anh, Long Biên. Những diện tích chưa phát triển thành đô thị hầu hết là đất nông nghiệp, đất vườn, đây là cơ hội phát triển, giải quyết áp lực đô thị hóa cho bờ nam sông Hồng. Còn cầu Ngọc Hồi ở phía ngoại ô, gắn với đường vành đai 4 của Hà Nội, sau khi hình thành sẽ là vành đai mới. Sau khi hoàn thành, các tuyến liên tỉnh sẽ đi ở đây, giảm áp lực cho vành đai 3”.

Trong bối cảnh Thủ đô Hà Nội quyết tâm đột phá với chủ trương “quay mặt vào sông Hồng” để phát triển, sự ủng hộ, đồng hành, cổ vũ, động viên của cử tri sẽ là nguồn động lực lớn cho những đại biểu dân cử, những cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.