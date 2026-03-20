Mở lối tri thức, thắp sáng tương lai nơi biên cương Si Pa Phìn

Xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên, từ một địa bàn vùng biên còn nhiều khó khăn, trẻ em đến lớp phụ thuộc vào thời tiết, đường sá… hôm nay, đã được học trong ngôi trường nội trú liên cấp khang trang, hiện đại. Không chỉ cải thiện điều kiện học tập mà còn tạo ra những thay đổi rõ nét trong việc day, học, mở định hướng tương lai cho học sinh vùng cao.

Giữa núi rừng Si Pa Phìn, ngôi trường mới trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở Si Pa Phìn được xây dựng trên diện tích gần 7 ha, với 31 phòng học, 14 phòng chức năng, khu nội trú và các hạng mục đồng bộ. Ngôi trường này đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới.

Những lớp học tin học, âm nhạc, STEM - Robotics … đang dần trở thành hoạt động giáo dục quen thuộc đối với các học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở Si Pa Phìn. Các em được sử dụng máy tính, tham gia thực hành, trải nghiệm thay vì chỉ học theo cách truyền thống trước đây. Sự thay đổi này giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách chủ động hơn. Với môi trường sư phạm khang trang có đủ phòng học, trang thiết bị và điều kiện sinh hoạt nội trú đầy đủ, các em có thể duy trì việc học đều đặn hơn, tập trung hơn trong các giờ học trên lớp. Em Lò Thị Long Nhi, học sinh lớp 8A1 vui mừng chia sẻ: "Khi được học ở ngôi trường mới khang trang, sạch sẽ, thiết bị hiện đại như thế này em rất vui, phấn khởi và tự hào. Điều kiện học tập tốt như thế này thì ước mơ của em là vào được trường nội trú của tỉnh, sau này có thể đi học đại học, trở thành một nữ cảnh sát. Khi đó em sẽ quay trở lại quê hương để góp phần giúp quê hương Si Pa Phìn ngày càng giàu mạnh hơn".

Không chỉ học sinh, đội ngũ giáo viên nhà trường cũng có điều kiện thuận lợi hơn để tổ chức các hoạt động dạy học. Gắn bó gần 20 năm với vùng cao, cô giáo Vũ Thị Lương cho biết, trước đây việc giảng dạy gặp nhiều hạn chế do thiếu thiết bị và không gian lớp học, gặp khó khăn đổi mới phương pháp dạy học. Hiện nay, với phòng học rộng rãi, đầy đủ thiết bị, giáo viên có thể sử dụng các phương tiện trực quan, tăng cường tương tác, giúp học sinh tiếp thu bài tốt hơn: "Tôi lên đây công tác đến nay là đã sang năm thứ 20 rồi. So với trước kia điều kiện dạy học bây giờ của các thầy cô rất là tốt. Đặc biệt về bộ môn Lịch Sử và Địa Lý, trước kia ở trường cũ thiếu rất là nhiều. Khi lên trường mới đã được đáp ứng tốt hơn ví dụ như là về các loại bản đồ, các thiết bị hỗ trợ nhiều như tivi, máy chiếu, các thiết bị khác phục vụ cho công tác dạy học cũng rất tốt rồi".

Cùng với các môn học cơ bản, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở Si Pa Phìn cũng đang từng bước đưa các nội dung giáo dục mới như Stem, robotic vào chương trình giảng dạy. Các hoạt động thực hành, học sinh được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề những kỹ năng cần thiết trong học tập và cuộc sống.

Thầy giáo Nguyễn Văn Dúp, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở Si Pa Phìn cho biết, từ nền tảng cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, nhà trường xác định rõ định hướng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng cả kiến thức và kỹ năng cho học sinh trong thời gian tới:

"Về các phòng học bộ môn, các em sẽ được thực hành trực tiếp trên lớp chứ không giống như ngày xưa là chủ yếu học về lý thuyết và bây giờ học sinh sẽ được học giữa lý thuyết kết hợp với thực hành là chủ yếu. Từ đó kỳ vọng của nhà trường trong thời gian tới là sẽ từng bước nâng cao chất lượng giáo dục để cho các em học sinh đồng bào vùng dân tộc sẽ tiếp cận các kiến thức, các nội dung mới của giáo dục và đào tạo, từng bước trang bị hành trang kiến thức cho các em bước vào đời được tốt hơn", thầy Dúp nói.

Từ nền tảng giáo dục được tạo dựng hôm nay, việc dạy và học từng bước đi vào ổn định, học sinh miền núi được tiếp cận với những phương pháp học tập mới… chất lượng giáo dục ở Si Pa Phìn được kỳ vọng sẽ có những chuyển biến rõ nét, tạo nguồn nhân lực cho chính địa phương trong tương lai. Phát biểu tại lễ khởi công ngày 27/7/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: xây dựng trường lớp không chỉ để học sinh có điều kiện học tập tốt hơn, mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là nâng cao chất lượng đời sống nhân dân nơi biên giới, góp phần giữ gìn chủ quyền lãnh thổ quốc gia từ gốc rễ - đó là con người và cộng đồng dân cư gắn bó với đất, với rừng, với đường biên, cột mốc.