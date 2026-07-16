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VOV.VN - Ngày 15/7, lực lượng tìm kiếm tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật về hai đầu rãnh mộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng, thêm nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_mo-rong-khai-quat-phat-hien-them-nhieu-hai-cot-liet-si-tai-cong-vien-le-thi-rieng.m3u8
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Mở rộng khai quật, phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
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2026-07/tiktok_mo-rong-khai-quat-phat-hien-them-nhieu-hai-cot-liet-si-tai-cong-vien-le-thi-rieng.m3u8
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