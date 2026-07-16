Mở rộng khai quật, phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 15/7, lực lượng tìm kiếm tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật về hai đầu rãnh mộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng, thêm nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy.

