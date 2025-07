Môn Địa Lý tốt nghiệp THPT: Điểm 10 tăng gấp đôi, điểm cao tập trung nhiều

Môn Địa lí năm 2025 ghi nhận nhiều điểm chuyển biến rõ nét so với năm trước. Mặc dù số lượng thí sinh giảm mạnh (476.472 so với 704.701 năm 2024), nhưng điểm trung bình vẫn duy trì ở mức cao – đạt 6,63, chỉ thấp hơn năm trước một chút (6,63 so với 7,19).

Trung vị điểm số đạt 6,75 và độ lệch chuẩn là 1,75 – cao hơn năm trước, cho thấy độ phân tán điểm lớn hơn và sự phân hóa rõ nét hơn trong kết quả làm bài. Tỷ lệ thí sinh đạt dưới trung bình tăng nhẹ, chiếm 18,69%, tuy nhiên vẫn thấp hơn nhiều so với các môn tự nhiên như Toán hay Vật lí.

Đặc biệt, số thí sinh đạt điểm 10 tăng gấp đôi – từ 3.175 em năm 2024 lên 6.907 em trong năm nay, phản ánh đề thi vẫn đảm bảo khả năng phân loại nhưng không đánh đố, tạo điều kiện cho những học sinh học tốt thể hiện năng lực. Đây cũng là môn thi ghi nhận mức điểm cao nhất được nhiều thí sinh đạt được là 7,75.