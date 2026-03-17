Một học sinh tử vong do đuối nước trên sông Hương, Huế

Vào khoảng 9h ngày 17/3, em N.H.T, học sinh lớp 6 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, sau khi đi học thể dục về đã ra khu vực sông Hương để tắm. Trong lúc tắm sông, em T. bị đuối nước và mất tích.

Tìm thấy thi thể học sinh bị đuối nước trên sông Hương- Ảnh Nhật Hoàng

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Đội SOS Huế phối hợp với cơ quan Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Đến khoảng 10h30 cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy và đưa về gia đình lo hậu sự.