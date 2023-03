Một lao động mất tích trên vùng biển Bình Thuận

Khoảng 00h15 ngày 13/3, tàu cá BTh 86436 TS, công suất 380 CV do ông Trần Văn Trí làm thuyền trưởng đang hành nghề trên biển. Do sóng to, gió lớn lao động Nguyễn Văn Hảo của thuyền rơi xuống biển, mất tích tại vị trí cách Đông Bắc Mũi Kê Gà khoảng 11 hải lý.

Vùng biển Kê Gà, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận (Ảnh: B.H)

Hiện nay, tàu của ông Trí vẫn đang tìm kiếm và liên hệ với các phương tiện hoạt động gần khu vực trên tìm kiếm, nhưng vẫn chưa tìm được nạn nhân.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đề nghị Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết và Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận phát thông tin tìm kiếm cứu nạn để các tàu, thuyền trong khu vực hoặc đi ngang qua vị trí có tọa độ tàu cá BTh 86436 TS, tăng cường quan sát, hỗ trợ./.