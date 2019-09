Một người đàn ông tử vong do sốc ma túy

Nạn nhân là Trần Duy Thiệp (SN 1984, trú tại số 84M, Thư Trung 2, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng), được phát hiện trong tư thế nằm ngửa ngay ngõ khu dân cư 67 Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 3/9, nạn nhân cùng Đỗ Viết Ước (SN 1968, trú tại số 76 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền) mua ma túy về nhà Ước để cùng sử dụng.

Trần Duy Thiệp sử dụng ma túy trước rồi ngã úp mặt xuống nền nhà nhưng Ước nghĩ Thiệp “phê” thuốc nên bỏ đi ngủ. Khi phát hiện Thiệp đã tử vong, Đỗ Viết Ước đưa thi thể lên xe bò kéo ra khu vực đầu ngõ 67 Kiều Sơn rồi để thi thể Thiệp tại đó.

Công an phường Đằng Lâm đã phối hợp với Công an quận Hải An và các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định không có dấu vết của tác động ngoại lực, nguyên nhân tử vong do sốc ma túy.

Công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự và mở rộng điều tra vụ việc./.