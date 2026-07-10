Một nữ bác sĩ bị cảnh cáo vì 'vòi vĩnh' tiền sản phụ

Tóm tắt

VOV.VN - Bệnh viện đa khoa Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã kỷ luật cảnh cáo một bác sĩ khoa Phụ sản sau khi xác minh phản ánh về việc bị tố 'vòi vĩnh' 2 triệu đồng từ gia đình một sản phụ trong quá trình điều trị.

