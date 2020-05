Một phụ nữ có dấu hiệu tâm thần đe dọa, tấn công học sinh

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip được camera an ninh của một nhà dân tại xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) vô tình ghi lại sự việc một người phụ nữ gầy gò, tóc ngắn, tay cầm gậy đứng núp trong ngõ, bất ngờ lao ra tấn công các em học sinh đang đạp xe trên đường.

Bị tấn công bất ngờ, các em học sinh đều sợ hãi, cố gắng thoát ra khỏi khu vực này, có em còn bỏ lại cả xe đạp.

Các em học sinh đang đi trên đường thì bị người phụ nữ có dấu hiệu tâm thần cầm gậy tấn công (Ảnh cắt từ clip)

Ông Hoàng Xuân Tiến, Chủ tịch UBND xã Đại Hợp xác nhận, người phụ nữ trong clip là bà Hoàng Thị Thư (SN 1972), trú tại thôn Việt Tiến 1, xã Đại Hợp. Khoảng 3 năm trước, người phụ nữ này đã có biểu hiện tâm thần nhưng gần đây, bệnh tình chuyển biến nặng hơn.

Tháng trước, địa phương đã phối hợp với gia đình đưa bà Thư đi điều trị tại bệnh viện Đông Khê (Hải Phòng) nhưng bà Thư đã trốn khỏi bệnh viện. Ông Hoàng Xuân Tiến cũng cho biết địa phương đã làm việc với thân nhân của bà Thư để tìm phương án ngăn chặn các hành vi đe dọa, tấn công học sinh của người phụ nữ này.

"Chúng tôi đã báo cáo Phòng LĐ-TB&XH, đang hoàn thiện hồ sơ bệnh án, các thủ tục trình Công an huyện Kiến Thụy, Phòng LĐ-TB&XH huyện đưa bà Thư đi Phòng giáo dưỡng hoặc trung tâm bảo trợ của ngành LĐ-TB&XH.

Trước mắt, xã có phương án bảo vệ toàn bộ các cổng trường, thông báo trên loa truyền thông, thông báo đến phụ huynh đón con đúng giờ và đảm bảo an toàn cho các cháu, Lực lượng an ninh địa phương bảo vệ khu vực cổng các trường thuộc địa bàn quản lý, đảm bảo an toàn cho các cháu trước khi vào lớp và khi tan trường" - ông Hoàng Xuân Tiến cho biết./.