Một phụ nữ dự bữa tối vụ ăn cua hoàng đế, tôm Alaska hết 16 triệu đồng đã liên hệ chủ quán

Tóm tắt

VOV.VN - Sau khi vụ ăn cua hoàng đế, tôm Alaska hết 16 triệu đồng gây xôn xao trên mạng xã hội, một phụ nữ tự nhận là người có mặt trong bữa ăn đã liên hệ với chủ quán và mong muốn giải quyết vụ việc.

