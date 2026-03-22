Một phụ nữ nhặt được đồng hồ Rolex, nhẫn, trang sức, trả lại cho người đánh rơi

Chủ Nhật, 15:04, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 22/3, công an xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long cho biết, một người phụ nữ nhặt được một ba lô bên trong có chứa nhiều tài sản có giá trị liền mang đến cơ quan công an nhờ tìm trả lại người đánh rơi.

Sáng 21/3, chị Nguyễn Thị Kim Phương là chủ một shop hoa ở xã Chợ Lách (tỉnh Vĩnh Long) có nhặt được 1 ba lô túi xách bên trong có chứa nhiều tài sản có giá trị gồm: Một đồng hồ hiệu Rolex, nhẫn, trang sức... cùng một số giấy tờ tùy thân.

Nghĩa cử của phụ nữ nhặt được tài sản có giá trị trả lại cho người bị mất rất đáng biểu dương

Ngay sau đó, chị Phương liền đến công an xã Chợ Lách để trình báo và nhờ liên hệ đến chủ nhân chiếc ba lô nêu trên. Công an xã Chợ Lách đã liên hệ với anh L.K.D. ( 23 tuổi, ngụ xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long) là chủ nhân của số tài sản nêu trên đến trụ sở công an xã để nhận lại.

Theo trình bày của anh D. với cơ quan công an, anh đi xe máy chở một người bạn từ TP.HCM về quê ở Vĩnh Long chơi. Khi đang đi trên đường thì đánh rơi chiếc ba lô lúc nào không hay.

Nhận lại số tiền của mình, anh D. rất vui mừng và đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chị Phương vì đã có nghĩa cử cao đẹp khi nhặt được của rơi tìm người trả lại. Đồng thời anh D. rất cảm kích trước sự hỗ trợ tận tình, kịp thời của lực lượng Công an xã Chợ Lách sớm giúp tìm lại số tài sản đánh rơi.

Nghĩa cử của chị Phương đầy tính nhân văn, nghĩa tình góp phần lan tỏa những giá trị đẹp trong cộng đồng, cần được biểu dương và nhân rộng trong quần chúng nhân dân.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL
Công an tỉnh Đồng Tháp trả lại của rơi cho nhiều người bị mất
VOV.VN - Gần đây nhiều người dân và cán bộ công an tỉnh Đồng Tháp đã nhặt được của rơi và hoàn trả lại cho chính người mất. Đây là hành động đẹp cần được nhân rộng.

Trả lại tiền và vàng trị giá hơn 400 triệu đồng cho người bị mất

VOV.VN - Chiều 3/2, Công an xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cho biết đã hỗ trợ người dân tìm lại tài sản hơn 400 triệu đồng.

Một sinh viên nhặt được 400 triệu đồng trả lại cho người bị mất

VOV.VN - Công an xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) vừa làm thủ tục tiếp nhận và trao trả lại toàn bộ số tài sản bị người dân đánh rơi được một em sinh viên nhặt được.

