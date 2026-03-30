Một số vỉa hè ở Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn tai nạn cho người đi bộ

Đi bộ trên vỉa hè...cũng nguy hiểm

Thời gian gần đây, tại nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội, vỉa hè xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện tình trạng bong tróc, lồi lõm, sụt lún, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân.

Theo phản ánh, không ít tuyến phố có vỉa hè hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi trời mưa. Các điểm bong tróc, sụt lún trở thành “cái bẫy” đối với người đi bộ.

Ghi nhận thực tế tại các khu vực Khương Đình, Thanh Liệt, Trung Hòa, Đại Mỗ, Cầu Giấy, Hà Đông… cho thấy nhiều đoạn vỉa hè bị vỡ nát, gạch lát lồi lõm, bong tróc, nham nhở, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.

Tại đường Nguyễn Hoàng (đoạn giáp Bến xe Mỹ Đình), một đoạn vỉa hè dài hơn 100m trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, nhiều vị trí sụt lún sâu từ 20–30cm. Người dân cho biết, khi trời mưa, khu vực này ngập nước như “ao tù”, việc đi lại rất khó khăn.

Người đi bộ trên vỉa hè bong tróc không đảm bảo an toàn.

Anh Nguyễn Văn Tuyển (trú tại làng Nhân Mỹ) phản ánh: “Ngày nắng còn đỡ, nhưng mưa xuống là nước đọng, trơn trượt. Vào giờ cao điểm, xe máy tràn lên vỉa hè khiến nước bắn tung tóe, nhiều người đã bị ngã”.

Liên quan đến khu vực này, đại diện Bến xe Mỹ Đình cho biết, đơn vị chỉ quản lý phạm vi bên trong bến, còn phần vỉa hè bên ngoài thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng TP Hà Nội.

Không chỉ tại đường Nguyễn Hoàng, vỉa hè đường Phạm Hùng, khu vực nút giao Phạm Hùng – Mễ Trì – Dương Đình Nghệ cũng xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn gạch lát vỡ vụn, trơ lớp cát sỏi; khi mưa, hình thành các hố nước đọng. Đáng chú ý, một số đoạn dây điện, dây cáp trồi lên khỏi mặt đất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Vỉa hè đường Nguyễn Hoàng cạnh Bến xe Mỹ Đình phường Từ Liêm.

Tương tự, trên đường Nguyễn Xiển, tại các vị trí trước số nhà 157, 159, 327, 339, 363, 389…, vỉa hè không chỉ nứt vỡ mà còn sụt lún nghiêm trọng. Một số “ổ gà” lớn tồn tại trong thời gian dài nhưng chưa được sửa chữa.

Ông Nguyễn Cảnh Tùng (phường Thượng Đình) cho biết: “Hằng ngày tôi đi bộ qua đây, vỉa hè lồi lõm, bó vỉa vỡ nhiều chỗ, rất dễ vấp ngã. Người dân mong muốn sớm được cải tạo đồng bộ để đi lại an toàn hơn”.

Nhiều nguyên nhân, cần siết quản lý sau đầu tư

Theo tìm hiểu, nguyên nhân khiến vỉa hè xuống cấp nhanh chủ yếu do tình trạng dừng, đỗ và lưu thông phương tiện trái phép trên vỉa hè, làm gia tăng áp lực lên kết cấu nền.

Bên cạnh đó, rễ cây phát triển trồi lên mặt đất, cùng việc thi công công trình, tập kết vật liệu nặng nhưng không hoàn trả mặt bằng đúng quy định cũng góp phần làm hư hỏng vỉa hè. Đáng chú ý, nhiều đơn vị điện lực, viễn thông, cấp nước đào xới để thi công hạ tầng nhưng việc hoàn trả còn cẩu thả, thiếu đồng bộ.

Theo phân cấp của UBND TP Hà Nội, trách nhiệm duy tu, cải tạo vỉa hè trên phần lớn các tuyến đường hiện thuộc UBND các xã, phường. Tuy nhiên, do việc phân cấp mới được triển khai, trong khi công tác duy tu cần thời gian và nguồn lực, nên tình trạng xuống cấp chưa thể khắc phục ngay.

Đại diện UBND phường Trung Hòa cho biết, địa phương đã tổ chức khảo sát, thống kê các điểm hư hỏng, lập dự án duy tu và đang chờ phê duyệt nguồn vốn. “Khó khăn hiện nay là một số khu đô thị chưa hoàn tất bàn giao, nên chưa thể triển khai sửa chữa đồng loạt”, đại diện phường thông tin.

Nhiều tuyến vỉa hè Hà Nội hư hỏng nặng, cần sớm sửa chữa.

Trong khi đó, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng phường Cầu Giấy cho hay, địa phương đã hoàn thành khảo sát, lập dự toán duy tu trên nhiều tuyến phố. Khi được bố trí vốn, việc thi công sẽ được triển khai nhằm đảm bảo không gian đô thị xanh, sạch, an toàn.

Theo các chuyên gia đô thị, việc cải tạo vỉa hè không chỉ dừng lại ở sửa chữa bề mặt mà cần tăng cường quản lý sau đầu tư.

Trong đó, cần xử lý nghiêm tình trạng xe máy, ô tô đi và đỗ trên vỉa hè; quy rõ trách nhiệm đối với các đơn vị đào xới, thi công hạ tầng; đồng thời đẩy mạnh xây dựng hệ thống hào kỹ thuật dùng chung để tránh tình trạng “vừa lát xong đã đào”, khiến vỉa hè nhanh chóng xuống cấp trở lại.

