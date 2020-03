Mưa đá tại các tỉnh phía Bắc, hàng nghìn ngôi nhà hư hỏng

Chiều tối 2/3, nhiều địa phương trong tỉnh Sơn La xảy ra giông lốc và mưa đá, gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của nhân dân.

Tại huyện Phù Yên, giông lốc, mưa đá xảy ra chủ yếu ở các xã dọc sông Đà và 3 xã vùng cao gồm Suối Tọ, Suối Bau, Kim Bon. Trận mưa to, giông lốc kèm mưa đá xảy ra từ lúc 7 giờ tối, kéo dài trong khoảng 1 giờ đồng hồ đã khiến gần 30 nhà dân bị tốc mái, bao gồm 14 nhà ở xã Suối Tọ, 6 nhà ở xã Suối Bau, 4 nhà ở Tường Tiến… Mưa đá cũng khiến nhiều diện tích hoa màu của người dân bị dập nát.

Trên địa bàn các xã Chiềng San, Chiềng Hoa và thị trấn Ít Ong (huyện Mường La); khu vực đèo Pha Đin (thuộc xã Mường É, huyện Thuận Châu) trong chiều tối 2/3 cũng xảy ra mưa đá, gió lốc. Tuy nhiên, mức độ không lớn, chỉ có một ít diện tích hoa màu bị thiệt hại, còn nhà cửa của người dân không bị ảnh hưởng.

Trong sáng 3/3, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương tỉnh Sơn La đã xuống cơ sở rà soát, thống kê các thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục. Phương châm hàng đầu là nhanh chóng khắc phục, sửa chữa nhà ở, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. (Thu Thùy)

Tại Sơn La, lực lượng tại chỗ được huy động, giúp các hộ bị ảnh hưởng khẩn trương khắc phục thiệt hại.

Tại tỉnh Yên Bái, theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, giông lốc và mưa đá trên địa bàn xảy ra tối 2/3 đã làm 4 người bị thương, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng.

Cụ thể, có 4 người dân ở phường Nguyễn Thái Học và Đồng Tâm, thành phố Yên Bái bị thương do mái nhà đổ. Hơn 2.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng và thiệt hại, trong đó, bị sập đổ hoàn toàn 3 nhà ở huyện Yên Bình; 2.073 nhà ở thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình bị tốc mái nhẹ. Giông lốc cũng làm 23 cột điện ở thành phố Yên Bái gẫy đổ, 5 trường học bị hư hỏng mái; 10 trường bị hư hỏng đồ dùng học tập. Trên địa bàn cũng có trên 200 cây xanh bị gãy đổ, 7 xe ô tô bị cây đè hư hỏng; 1 nhà xưởng chế biên gỗ ép ở Văn Phú bị sập; nhà thể thao của Sở Văn hóa thể thao và Du lịch bị tốc mái hư hỏng. Ước tính thiệt hại do thiên tai khoảng 3 tỷ đồng, riêng thiệt hại về nông nghiệp hiện chưa có thống kê cụ thể.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo các xã, phường tập trung huy động lực lượng tại chỗ, khẩn trương giúp các hộ gia đình khắc phục thiệt hại, sửa chữa nhà cửa, đảm bảo cuộc sống. Đồng thời, tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, theo dõi diễn biến thời tiết, giữ liên lạc 24/24 giờ, kịp thời báo cáo khi có thiệt hại xảy ra. (Đinh Tuấn, Thừa Xuân)

Tại tỉnh Lào Cai, dự báo ngày và đêm 3/3, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai, nguy cơ cao xảy ra mưa đá, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông.

Vào tối 2/3, mưa đá với cường độ nhẹ đã trút xuống xã Cam Đường và Tả Phời (TP Lào Cai). Người dân địa phương cho biết, mưa đá kéo dài khoảng 5 phút và kèm với mưa rào. Đường kính trung bình của hạt đá khoảng 1cm, những hạt lớn đạt mức 1,5cm. Rất may mưa với thời gian ngắn, hạt đá rơi thưa nên chỉ gây thiệt hại nhỏ một số diện tích rau xanh trong vườn của các hộ dân.

Dự báo, chiều tối và đêm về sáng 3/3, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao đồng xuất hiện, các khu vực trong tỉnh Lào Cai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Một số nơi có mưa với lượng khá lớn như xã Cam Đường (TP Lào Cai) 13,2mm; xã Nghĩa Đô (Bảo Yên) 16,4mm. Nguy cơ cao xảy ra mưa đá, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông. Vì vậy, người dân các địa phương cần tăng cường cao nhất công tác phòng chống thiên tai để giảm thiểu mọi thiệt hại. Các huyện vùng núi đề phòng mưa lớn cục bộ do điều kiện địa hình gây lũ quét bất ngờ trên các khe lạch nhỏ, trượt lở đất đá ở các đồi núi dốc./. (An Kiên)